Marcela Mistral, previo al King Royale 2026, ¿se burla de Karely y la acusa de mentirosa? “Sigo sin entender”

Sin duda alguna, una de las peleas más esperadas del King Royale 2026 es la de Marcela Mistral vs. Karely. Ambas traen pleito desde el 2019, luego de que la esposa de Poncho de Nigris insultara a la influencer en televisión nacional.

La polémica del pasado resurgió no solamente por su próximo enfrentamiento en el cuadrilátero, sino también por una publicación reciente hecha por la creadora de contenido y que fue contestada por la propia Marcela Mistral. Ahora, esta última no solo hace un video que muchos consideran como una “burla” para Karely, sino que también asegura ser víctima de ataques por su culpa. Esto fue lo que dijo.

Karely / Redes sociales

¿Qué pasó entre Marcela Mistral y Karely en 2019?

En 2019, Karely fue invitada a participar en el programa ‘Mitad y mitad’, el cual era conducido por Marcela Mistral. En uno de los episodios, Mistral cuestionó y denigró el contenido en redes de la joven, asegurando que, por ese motivo, no dejaba que sus hijos tuvieran acceso a internet.

Ahora que se acerca su pelea de boxeo, Karely compartió el momento incómodo junto a un mensaje expresando esperaba ajustar cuentas pendientes del pasado con Marcela. Y es que considera que lo ocurrido en el pasado fue una “humillación” y expresó que, aunque pierda el combate, lograría darle unos “buenos” a Mistral.

“¿Se acuerdan de este video? Por si no, les recuerdo hace años yo era esta niña de 18 años que me humillaron a nivel nacional en televisión y en vivo, pero la vida da mil vueltas y en 2 meses me subiré al ring con Marcela así que a darle con todo que hay una deuda pendiente”, manifestó.

La publicación se llenó de comentarios positivos a favor de la joven. Asimismo, Marcela no dudó en responder y decir que “esa historia ya se había contado”, minimizando así lo ocurrido.

Karely / Redes sociales

¿Marcela Mistral se burla de Karely previo a la King Royale 2026?

A través de Instagram, Marcela Mistral publicó un video de ella con un audio en el que asegura no entender por qué se quieren “vengar de ella” si es “un ser de luz”. En la descripción de su post, ventiló a Karely y mencionó que, en su momento, ya habían hecho las paces por lo sucedido hace tantos años.

“Sigo sin entender, por qué dicen que Karely se quiere vengar de mí, si cuando la recibí en mi casa, con ese abrazo, de conciliación, la sentí muy sincera”, expresó.

Asimismo, a través del pódcast ‘Cara a cara’, dijo no tener ningún problema con Karely y que, pese a su postura de “venganza”, ve su enfrentamiento como un “reto deportivo más”.

“Ya me disculpé las veces necesarias. Se supone que nos habíamos arreglado. Se supone que estábamos muy bien, pero después veo que ella y su equipo estaban poniendo cosas en contra, que me iban a poner la arrastrada de mi vida” Marcela Mistral

Hasta ahora, Karely no se ha pronunciado ante esto. No obstante, en redes sociales ha dejado claro que está dispuesta a ganar la pelea para saldar cuentas.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Marcela Mistral y Karely en el King Royale 2026?

La pelea de Marcela Mistral y Karely en el King Royale 2026 se llevará a cabo el 15 de marzo, en la Arena Monterrey. El evento comenzará a las 6 pm.

Los boletos ya están a la venta y tienen un costo que oscila entre 628 pesos y 6 mil 900, dependiendo de la zona escogida. Muchos creen que será el enfrentamiento del año y la mayoría apuesta por la creadora de contenido.

