Marcela Mistral llora tras los insultos de su suegra, mamá de Poncho de Nigris: “Solamente está atacando”

Para nadie es un secreto que Poncho de Nigris y su mamá, Leticia Guajardo, tienen una relación muy tensa. No obstante, las cosas subieron de nivel después de que la señora lo criticara por no hacerle la fiesta de XV años a su nieta y, de paso, atacara a Marcela Mistral, esposa del actor.

A través de redes sociales, Doña Lety acusó a la influencer de haber “separado a la familia”, sugiriendo que ese siempre ha sido su objetivo.

Mamá de Poncho de Nigris “Poncho está mal echándome la culpa de todo. Te felicito, Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia. Vas a ver cómo te va a ir con Poncho, felicidades”.

Asimismo, reveló que ya había corrido de la casa a su hija Lety por haber ido a la fiesta de su nieto, el hijo de Poncho, sin darle su lugar,

“Y a mi hija Lety ya le hice sus maletas porque se fue a la fiesta y no está conmigo. Ya se va a ir de la casa, aquí ya no va a vivir porque ya basta. Todos tienen que apoyarme y respetarme, yo no soy mala, pero si así quiere Poncho”, expresó con evidente molestia.

¿Qué dijo Marcela Mistral ante los insultos de su suegra?

Si bien no hizo comentarios en su momento sobre los ataques de su suegra, Marcela Mistral aprovechó el más reciente capítulo del pódcast, ‘Parejas disparejas’, para expresar que se siente muy dolida por la polémica con doña Lety.

“Ha dicho muchas cosas que me dolieron. Siempre me han dolido, pero esta vez siento que la cosa se fue mucho más arriba”, dijo entre lágrimas.

Aunque admitió que ya estaba acostumbrada a los insultos de la mamá de Poncho, considera que, en esta ocasión, rebasó los límites, principalmente porque todo esto se desató poco después de que su abuelo falleciera.

Marcela Mistral “Yo tengo otras cargar también, que la gente no entiende. Mi abuelo falleció hace poco y me lo tuve que guardar. (Lo compartí) días después. Fallece y como voy a empañar un momento tan sublime donde él ya se fue a vivir al cielo, con comentarios de gente que desconoce realmente y solamente está atacado”

Incluso, contó que mucha gente le ha dicho que su abuelo murió como una especie de “castigo” por haber sido “mala” con su hijastra: “Me llegaron a decir ‘es tu culpa por cul…, por hacerle la vida imposible a Ivanna, por prohibir hacerle XV años’”, indicó.

¿Marcela Mistral quiere reconciliarse con su suegra?

Durante la conversación, Marcela expresó que, en su momento, contempló hablar con su suegra y arreglar las cosas. No obstante, además de que sus ataques la lastimaron bastante, Poncho le recomendó que se mantuviera al margen.

“Para mí fue muy duro, en estos días, tratar de mediar las cosas, porque yo siempre he tratado de mediar las cosas y esta vez ya no pude. Además de que recomendaste mantenerme al límite”, puntualizó.

Ante esto, Poncho explicó que, si su esposa trataba de reconciliarse con doña Lety, esta lo haría público y la polémica crecería aún más.

¿Por qué doña Lety atacó a Marcela Mistral?

De igual forma, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ cree que su madre atacó a Marcela para lastimarlo.

“Yo creo que te tira a ti. Porque si me tira a mí, ya me aventó toda la gente. Y ahora veo que no pudo por ese lado conmigo, entonces se va y te tira a ti, ataca por ahí para hacerme daño a mí”, relató.

La celebridad aprovechó para decir que, pese todo, estima a sus padres, principalmente a su progenitor, de quien prometió hacerse cargo, en caso de que Leticia quiera mandarlo a un asilo, como lo ha llegado a expresar en otras ocasiones.

