Poncho de Nigris hace fiesta para su hijo sin Doña Lety; ella responde arremetiendo contra Marcela Mistral

Poncho de Nigris generó controversia tras declarar que ya no quiere ver a su mamá, Leticia Guajardo, debido a que considera que es una persona “problemática y dañina”. La decisión del regiomontano ha sido objeto de debate en redes sociales, donde algunos lo apoyan y otros critican su postura.

Esto sucedió luego de que la señora Leticia Guajardo ventilara que Poncho no quería pagar la fiesta de XV Años de su primogénita y que por esa razón padre e hija estarían distanciados.

En respuesta, Poncho de Nigris lloró en una transmisión en vivo diciendo que no quería hacerle fiesta de XV Años a ninguno de sus hijos y que la situación familiar que viven le duele mucho porque la realidad es que no quiere juntar a la familia ni de su ex ni de él debido a un secuestro que orquestaron y que hicieron tanto daño, situación por la que un familiar de su ex está en la cárcel.

Poncho de Nigris dice que su mamá es problemática / YT / TikTok

Poncho de Nigris se aleja de su madre, Doña Lety por su salud mental

En un encuentro con reporteros de espectáculos en la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo menor, Poncho de Nigris explicó su decisión de cortar lazos con su madre, asegurando que la situación ha llegado a un punto insostenible.

“Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina. Esto fue la gota que derramó el vaso. Todo lo que pasó por el XV de (mi hija) fue porque ella lo causó junto con la mamá de (mi hija). Ya no quiero ver a mi mamá y si me muero o se muere en el proceso, ni modo”, declaró el exintegrante del team Infierno de ‘La casa de los famosos México’.

Doña Lety responde a acusaciones de Poncho de Nigris y señala a Marcela Mistral

En respuesta, Leticia Guajardo arremetió en redes sociales, asegurando que su hijo está “equivocado” y culpando a su nuera, Marcela Mistral, de haber alejado a Poncho de su familia.

A través de sus historias de Instagram, la madre del influencer publicó mensajes dirigidos a su nuera: “Poncho está mal echándome la culpa de todo. Te felicito, Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia. Vas a ver cómo te va a ir con Poncho, felicidades”.

La tensión familiar escaló aún más cuando la mamá de Poncho dijo que ya sacó de su casa a su hija Lety por haber asistido a la fiesta de su nieto, hijo de Poncho de Nigris sin darle su lugar.

“Y a mi hija Lety ya le hice sus maletas porque se fue a la fiesta y no está conmigo. Ya se va a ir de la casa, aquí ya no va a vivir porque ya basta. Todos tienen que apoyarme y respetarme, yo no soy mala, pero si así quiere Poncho...”, declaró en sus redes.

Las declaraciones de Poncho de Nigris han desatado una ola de opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldan su decisión argumentando que “alejarse de familiares tóxicos es necesario”, otros lo critican por “desentenderse de su madre”.

