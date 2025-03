¿Quién es Lucy Garza? La ex de Poncho de Nigris y madre de su hija, a la que negó fiesta de XV años

Hace unos días, Doña Lety, madre de Poncho, reveló en redes sociales que existió un fuerte enfrentamiento entre el influencer y su hija mayor, debido a que él se negó a financiar la tradicional fiesta de quince años. Esta situación provocó un distanciamiento entre padre e hija.

Ahora que el regiomontano salió a hablar, Lucy Garza, ex pareja de Poncho de Nigris, rompió el silencio para defender a su hija, tras las declaraciones del influencer sobre la negativa a pagar su fiesta de XV años.

Poncho de Nigris polémica

¿Qué dijo Poncho de Nigris?

En una transmisión en vivo junto a Wendy Guevara, Poncho de Nigris explicó sus razones para no organizar la fiesta de XV años de su hija. Según el exparticipante de La casa de los famosos México, su principal motivo fue evitar reunir a las dos familias, ya que considera que las tensiones entre ellos podrían generar conflictos.

“No quiero juntar a la mamá de (ella) con la familia de más o con la abuela que está en la cárcel. Espero que me entiendan. A (mi hija) le doy lo que quiera”, expresó Poncho. Además, aseguró que en lugar de la fiesta, le ofreció otras opciones como un auto, un viaje a Disney o una suma de dinero como obsequio de cumpleaños.

Poncho también criticó a su madre por hacer pública esta situación familiar y destacó que, en caso de que él llegara a faltar, su hija no quedaría desprotegida, ya que en su testamento dejó una propiedad a su nombre. “Me parece muy ridícula esa tradición pende… de vestir a la niña de quince años”, agregó de forma contundente.

Lucy Garza desmiente las declaraciones de Poncho

Por su parte, Lucy Garza no tardó en responder a las declaraciones de su expareja. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un extenso mensaje acompañado de fotos de Ivanna, en el que calificó como “desafortunadas e imprudentes” las palabras de Poncho de Nigris.

“Me estoy enterando por este medio, que el verdadero motivo por el cual él no quiso participar en la fiesta de XV años de (mi hija), es por un ‘supuesto’ tema de familia, lo cual me sorprendió al igual que a todas las personas que me están escribiendo”, afirmó Lucy, desmintiendo la versión de Poncho.

Lucy aseguró que el motivo que Poncho les dio en su momento fue que tenía demasiado trabajo y no disponía del tiempo para organizar la fiesta. También negó rotundamente que el influencer haya ofrecido un automóvil como regalo de cumpleaños, subrayando que su hija no necesita ese tipo de obsequios.

“Niego que se le haya ofrecido a mi hija algún carro, ya que es menor de edad, no tiene licencia y además yo me hago cargo absolutamente de todas sus vueltas escolares, extraescolares y personales” Lucy Garza

En su publicación, Lucy Garza enfatizó que para ella es más importante brindar amor, apoyo y protección a su hija que cualquier obsequio material. Criticó la forma en que Poncho de Nigris ha manejado la situación públicamente y dejó claro que su prioridad siempre será el bienestar de su hija.

“Lo único que puedo opinar al respecto es que mi hija siempre tendrá de mí todo mi amor, mi atención, mi apoyo, cuidado y protección, como ha sido durante estos casi 15 años. Y lo que ella quiera de cumpleaños, eso le haré", concluyó Lucy Garza, dejando claro su compromiso inquebrantable con su hija.

Lucy Garza desmiente a Poncho de Nigris

¿Quién es Lucy Garza?

La controversia ha despertado el interés por saber más sobre Lucy Garza, la madre de la hija de Poncho y primera pareja formal del influencer.

Lucy es una modelo y empresaria que conoció al influencer mientras trabajaban en la misma agencia de modelaje. Su relación derivó en el nacimiento de su hija en 2010, aunque se separaron dos años después.

Tras su ruptura, Lucy y su hija se mudaron a Estados Unidos, lo que ha generado una distancia física y emocional entre la adolescente y su padre. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 261 mil seguidores, comparte momentos de su vida junto a su hija y evidencia el estrecho vínculo que mantienen.