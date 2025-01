Poncho de Nigris sufre momento incómodo con una fanática ¿Se molestó?: “Me cohibió la señora”

Tras su intensa pelea con Maripily Rivera en un programa de Telemundo, Poncho de Nigris vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión, fue por el momento “incómodo” que tuvo con una fanática recientemente.

A través de redes sociales, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ compartió un video de un encuentro con una seguidora, quien no tuvo ningún reparo en decirle lo que realmente pensaba de él.

Si bien en múltiples ocasiones ha presumido el gran amor que recibe de sus fervientes fans, el regiomontano reconoció que se había quedado “sin palabras” ante la confesión de la mujer.

Poncho de Nigris / FB: Poncho de Nigris

Checa: Poncho de Nigris divide opiniones por su manera de criar a sus hijos: “Cada quien educa como quiere”

¿Cómo fue el encuentro entre Poncho de Nigris y su fan?

En el clip, se observa a una mujer acercándose al actor, quien estaba caminando por el estacionamiento de un centro comercial: “Esta señora me pidió una foto y aquí estamos”, relató el famoso.

Al estar frente a él, la fan no pudo evitar su emoción y le dijo que parecía “un muñeco”. De igual forma, y sin importar que su esposo e hijos estuvieran presentes, lo llenó de halagos, asegurándole que, pese a su edad, “está bien conservado”.

“No, hombre, está bien guapo este ca… Mira nomás hasta ni quiero dejar de verlo, chi…, bien guapo hasta pareces muñeco, ca… No, hombre, tengo 64 años y este ca…, bien chulo”, expresó la mujer.

Te podría interesar: Laura Bozzo arremete contra Maripily Rivera y asegura ser mejor que ella: “A mí me conoce todo el mundo”

Poncho de Nigris admite haberse quedado “sin palabras”

Luego de tomarse la foto con la dama, Poncho señaló que, pese a estar “acostumbrado a los halagos”, se sintió muy “cohibido”.

“Es lo que hay jajajaja me cohibió la señora, es la primera que me la aplica, jajaja no supe qué decir, como Nilo”, escribió en su post.

Por supuesto, la publicación se viralizó rápidamente y la mayoría de sus seguidores afirmó que la mujer en cuestión había sido muy “afortunada” al conocerlo. Incluso, felicitaron a Poncho por ser “tan amable” con sus fans.

Poncho de Nigris con lentes / Instagram: @ ponchodenigris

Poncho de Nigris recuerda a su hermano con emotivo mensaje

Tras presumir su encuentro con la fanática, Poncho compartió un video recordando a su hermano, Antonio de Nigris, famoso futbolista mexicano que falleció el 15 de noviembre del 2009 a causa de una patología cardiáca.

“Él es mi hermano, Antonio de Nigris QDEP. El mejor de los De Nigris se nos fue temprano. Ahí para las nuevas generaciones. (Fue) de los primeros mexicanos jugando en Europa. Murió en Grecia”, manifestó.

Los internautas llenaron el post de comentarios alabando la corta, pero exitosa carrera futbolística de Antonio, asegurando que fue uno de los mejores jugadores en la historia de México.

Mira: Tunden a Poncho de Nigris por “criticar” la maternidad de Marcela Mistral: “No sabías cómo hacer las cosas”