¿Cuánto gana Sergio Mayer en La casa de los famosos? Poncho de Nigris filtra su supuesto sueldo millonario

Sergio Mayer vuelve a encender las redes sociales, pero ahora no por estrategias dentro del reality, sino por el dinero que estaría cobrando en La casa de los famosos Telemundo. Fue nada menos que Poncho de Nigris quien soltó la bomba en su canal de YouTube al revelar el supuesto sueldo semanal del actor, dejando entrever que podría ser el participante mejor pagado de la temporada.

Pero ¿cuánto dinero estaría ganando realmente Sergio Mayer por semana? Aquí te contamos los detalles.

¿Cuánto gana Sergio Mayer en La casa de los famosos Telemundo? El sueldo semanal que reveló Poncho de Nigris

De acuerdo con Poncho de Nigris, Sergio Mayer habría negociado directamente con la producción de La casa de los famosos Telemundo antes de entrar al reality show de Telemundo. Según su relato, el actor sabía perfectamente que su nombre tenía peso y que podía aspirar a una cifra alta.

“Sergio Mayer ahorita entró a la casa de los famosos y ya sabíamos que iba a entrar”, dijo Poncho de Nigris.

El influencer explicó que, presuntamente, la oferta inicial para Mayer habría sido de 30 mil dólares semanales. Sin embargo, la cifra no se habría quedado ahí. De acuerdo con su versión, el propio Poncho le aconsejó pedir más dinero.

“A mí me ofrecieron 35 mi dólares y me dijo (Sergio), me están ofreciendo 30 mil’. Le dije: ‘Pídeles 35, güey. Pues ya estamos rucos, güey, y ya tienes tu nombre y todo’. Es el más famoso ahorita”. Poncho de Nigris

La cifra final que Poncho menciona es de 35 mil dólares por semana, una cantidad que se traduce en poco más de medio millón de pesos por cada siete días dentro del reality. Para ser exactos, son 603 mil 232 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual de 17.235 MXN por dólar.

Hasta ahora estas cifras no han sido confirmadas ni por la producción de reality ni por la familia del también actor.

¿Por qué Sergio Mayer aceptó entrar a La casa de los famosos Telemundo?

Más allá del dinero, Poncho de Nigris también dejó clara su postura sobre el regreso de su amigo al entretenimiento. Según él, tanto para Mayer como para él, el espectáculo es prioridad.

“Es el más famoso ahorita. Esperemos que le vaya bien y lo vamos a estar apoyando”, señaló Poncho de Nigris.

A lo que Konan Big respondió: “Compadre, no. O sea”, pues la participación del exGaribaldi no lo terminaba de convencer.

Poncho remató con una frase que no pasó desapercibida: “Lo que nos gusta es el entretenimiento, al chile”

¿Sergio Mayer iba a pelear con Alfredo Adame antes del reality La casa de los famosos Telemundo?

Como si el tema del sueldo no fuera suficiente, Poncho de Nigris soltó otro dato inesperado: antes de ingresar al reality, Sergio Mayer habría contemplado enfrentarse en un combate contra Alfredo Adame.

Según el influencer, la pelea surgió después de que Adame presuntamente hiciera comentarios sobre el hijo de Mayer. Las negociaciones, de acuerdo con lo dicho en el video, estaban avanzadas e incluso el reto habría sido aceptado. Sin embargo, el combate no se concretó.

Así fue como lo dijo Poncho de Nigris: