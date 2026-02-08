Exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ entra a la versión de Telemundo 2026, reportan

Cada vez falta menos para el estreno de ‘La casa de los famosos versión Telemundo 2026’. Desde hace algunos días, se han comenzado a confirmar a las celebridades que estarán dentro del polémico reality.

En medio de la espera por descubrir a más participantes, se revela que una exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ estaría en negociaciones para entrar. Te contamos todo lo que se sabe.

La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quiénes están confirmados para ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ está programada para estrenarse el próximo 17 de febrero. Hasta el momento, se han confirmado a estos seis habitantes:

Kunno- Influencer y actor

Lupita Jones- Exreina de belleza y empresaria

Jayline Ojeda- Influencer

Laura Zapata- Actriz

Yina Calderón- Influencer

Caeli- Influencer

La nueva temporada promete ser una de las más polémicas. Y es que dos habitantes ya comenzaron una guerra de dimes y diretes. Se trata de Laura Zapata y Yina Calderón. La actriz no solo criticó el físico de la colombiana, sino que también cuestionó si se “vendía”.

Yina no dejó pasar esto y, mediante una transmisión en vivo para redes sociales, le advirtió que no se metiera con ella o, de caso contrario, le haría “la vida imposible” y expondría su “oscuro pasado”. También aprovechó para burlarse de su físico.

Zapata le contestó y afirmó que no le tiene miedo. Incluso se dijo ansiosa de enfrentarla y demostrarle quién es la “verdadera villana”.

Esta es la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ entrará a la versión de Telemundo

A través de redes sociales, se ha filtrado que, presuntamente, Ninel Conde estaría entre las confirmadas para entrar a ‘La casa de los famosos Telemundo’. Supuestamente, los ejecutivos quedaron muy contentos con la polémica que armó cuando estuvo en la versión mexicana del reality.

Desafortunadamente, no se sabe si, en caso de ser verdad esta información, la famosa ya aceptó o no la propuesta. Recordemos que Ninel Conde estuvo en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Si bien se perfilaba como una de las favoritas, diversas controversias provocaron que fuera de las primeras en ser eliminada. Y es que, entre otras cosas, tuvo varios enfrentamientos con Alexis Ayala, pues consideraba que era un “machista” y “agresivo con las mujeres”.

Cuando fue expulsada, se comenzó a decir que su salida ya estaba pactada. Supuestamente, una de las condiciones que puso para entrar al reality fue que la dejaran salir cuando ella quisiera. Cabe destacar que esto nunca se confirmó.

Hasta el momento, Ninel Conde no ha dado señales de que vaya a entrar al reality de Telemundo, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Quién es Ninel Conde?

Ninel Herrera Conde, mejor conocida como Ninel Conde , fue una actriz, cantante, empresaria y modelo.

Es conocido como el ‘Bombom asesino’. Actualmente tiene 49 años.

Su debut profesional fue en 1995, cuando ganó el certamen Señorita Estado de México.

Poco después, se le vio en telenovelas como María Isabel, RBD y La antorcha encendida.

También ha estado en obras de teatro.

Ha dado mucho de qué hablar por las cirugías que se ha hecho. Una de las más sonadas fue la que se hizo algunos meses atrás para cambiar el tono de sus ojos.

