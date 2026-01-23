¿Cuándo empieza La casa de los famosos? Fecha de estreno, posibles habitantes y todo sobre el reality

El regreso de La casa de los famosos 5 ya está causando ruido fuerte en redes, foros y programas de espectáculos. El reality de Telemundo, considerado uno de los formatos más vistos de la televisión hispana, vuelve con nueva temporada, nuevos habitantes y la misma fórmula que ha generado peleas, alianzas, traiciones y escándalos virales.

Tras una edición previa tipo “All-stars”, la televisora apostó por seguir explotando el fenómeno y confirmó oficialmente que el reality regresa en 2026.

La casa de los famosos All-stars / Instagram

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos 5 en Telemundo y dónde ver el reality?

La gran pregunta que domina las búsquedas sobre La casa de los famosos 5 estreno ya tiene respuesta. La nueva temporada llega el martes 17 de febrero de 2026, marcando oficialmente el arranque de una de las apuestas más fuertes de Telemundo en entretenimiento.

El programa se transmitirá por la señal de Telemundo en Estados Unidos y también estará disponible vía streaming en Peacock, lo que amplía su alcance digital y mantiene a los fans conectados 24 horas con el contenido relacionado al reality.

El horario anunciado es 19:00 horas (Este) / 18:00 horas (Centro). Desde ya, la expectativa gira alrededor de La casa de los famosos 2026, una edición que promete drama desde la primera gala.

La casa de los famosos / Twich / Telemundo

¿Quiénes son los conductores confirmados de La casa de los famosos 5?

Telemundo decidió no improvisar y apostó por rostros que ya conocen el terreno. Jimena Gállego regresa como figura principal del reality, consolidándose como una de las conductoras más identificadas con La casa de los famosos desde sus primeras ediciones.

A su lado estará Javier Poza, quien vuelve tras su participación en la etapa All-Stars. Esta dupla será la encargada de llevar las galas, nominaciones, salvaciones y eliminaciones, momentos clave que suelen convertirse en tendencia cada semana.

Conductores de ‘La casa de los famosos’ / Redes sociales

¿Kunno presuntamente estará en La casa de los famosos 5? El nombre que más polémica genera

Si hay un nombre que ha encendido la conversación sobre posibles participantes de La casa de los famosos 5, ese es el de Kunno. El influencer y creador de contenido y amigo de Ángela Aguilar y Nodal, ha sido señalado como uno de los perfiles que presuntamente estaría en negociaciones para entrar al reality.

Aunque Telemundo no lo ha confirmado oficialmente, su presencia tendría lógica estratégica: atraer público joven, generar conversación digital y provocar reacciones polarizadas desde el primer día. Kunno es conocido por no pasar desapercibido, y en un formato donde la convivencia es explosiva, su figura podría convertirse en imán de conflicto… o alianzas inesperadas.

Su nombre ya circula fuerte entre las búsquedas relacionadas con habitantes de La casa de los famosos 5.

Kunno / Redes sociales

¿Qué otros famosos podrían entrar a La casa de los famosos 5? Lista de rumores

La lista oficial de participantes de La casa de los famosos aún no ha sido revelada, pero en el mundo del espectáculo los rumores no descansan. Entre los nombres que más se han mencionado como posibles habitantes están:



Laura Flores

María Raquenel Portillo (Mary Boquitas)

Lyn May

Romina Marcos

Imelda Garza Tuñón

A estos se suman figuras que han sonado en redes como Yina Calderón, Samira Jalil, Celinee Santos y Curvy Zelma, perfiles que encajarían perfecto en un reality donde la personalidad pesa más que la diplomacia.

También se ha dicho que la actriz Manola Diez habría intentado sumarse, pero su nombre estaría fuera del proyecto. Hasta ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, ya que Telemundo no ha confirmado el elenco oficial de La casa de los famosos 5.

El estreno de La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Cómo será la dinámica y cuál es el premio de La casa de los famosos 5?

La producción seguirá en manos de Endemol Shine Boomdog, manteniendo la estructura que ha hecho exitoso al formato. Más de 100 cámaras y micrófonos registrarán cada conversación, estrategia, pelea y reconciliación las 24 horas.

Los habitantes vivirán en aislamiento total, sin celulares ni contacto con el exterior. Cada semana habrá nominaciones, estrategias internas y el público decidirá quién se va. Este elemento convierte a los fans en protagonistas del juego.

El gran incentivo sigue siendo el premio: 200,000 dólares (poco más de tres millones de pesos mexicanos) para el ganador o ganadora de La casa de los famosos 5, cifra que mantiene la presión y eleva la competencia.

Con fecha definida, conductores confirmados y una lluvia de rumores sobre participantes, todo apunta a que La casa de los famosos 2026 volverá a dominar la conversación. Y como siempre, no solo se jugará dentro de la casa… también en redes, donde cada movimiento se convierte en juicio público.