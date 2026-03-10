Paulo Quevedo pone en duda la salida de Sergio Mayer de La casa de los famosos: ¿Confirma fraude?

La salida de Sergio Mayer de La casa de los famosos 2026, reality show de Telemundo, continúa generando reacciones entre figuras que han estado vinculadas al programa. Uno de ellos fue Paulo Quevedo, quien habló sobre el tema y compartió su postura respecto a lo ocurrido con el exhabitante, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

Paulo Quevedo habla de la salida de Sergio Mayer de La casa de los famosos. / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Sergio Mayer de La casa de los famosos?

Sergio Mayer se convirtió en el tercer eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026, luego de enfrentarse a la votación del público en una de las primeras semanas del reality. Su salida generó conversación entre los seguidores del programa, especialmente porque el actor había logrado mantenerse en el centro de la dinámica dentro de la casa desde el inicio de la temporada.

Tras abandonar la competencia, Mayer habló sobre lo ocurrido y aclaró que su salida fue resultado directo de la decisión de los televidentes. “El público decidió que yo saliera. Yo no me salí; no vayan a confundir; yo jamás voy a hacer eso. Soy respetuoso de mi contrato, de mi contrato. No vayan a decir que yo me salí”, expresó al referirse a las versiones que comenzaron a circular tras su eliminación.

El también actor reiteró que desde el inicio del programa tenía claro que permanecería dentro del reality únicamente mientras contara con el apoyo de la audiencia. Por ello, pidió que no se generen interpretaciones distintas a lo que ocurrió en la votación. Según explicó, su participación concluyó conforme a las reglas del formato y al resultado del público.

Antes de despedirse del programa, Mayer también habló sobre lo que sigue tras su salida del reality. “Obviamente voy a regresar a mi vida normal… Voy a seguir mi vida normal”, comentó.

A pesar de sus declaraciones, en redes sociales algunos usuarios continúan cuestionando la eliminación y aseguran que no entienden cómo pasó de ser considerado por algunos como uno de los participantes más respaldados a abandonar la competencia en las primeras semanas.

Sergio Mayer fue eliminado de La casa de los famosos. / Redes sociales

¿Qué dijo Paulo Quevedo de la salida de Sergio Mayer en La casa de los famosos?

Las declaraciones de Sergio Mayer sobre su eliminación no tardaron en generar reacciones, entre ellas la del actor Paulo Quevedo, quien abordó el tema durante una transmisión en vivo en redes sociales. En ese espacio, el también exhabitante del reality habló sobre lo ocurrido dentro del programa y planteó dudas sobre las circunstancias que rodearon la salida del participante.

Quevedo señaló que, desde su perspectiva, es necesario cuestionar lo sucedido durante la votación. “Se tienen que preguntar por qué Sergio salió, si nadie se hace esa pregunta los que se van a venir equivocando son los de Tierra, quienes van a tener que tener mucho cuidado con lo que están diciendo y pensando”, expresó al comentar la eliminación del actor dentro del programa.

Durante la transmisión, el intérprete comparó lo ocurrido con el caso de Aleska Génesis, quien en el pasado enfrentó un proceso legal en México. La modelo fue acusada de presuntamente haber robado relojes de alta gama y dinero desde diciembre de 2023. Cuando llegó al país en enero de 2024 para integrarse al reality La casa de los famosos de Telemundo, fue notificada del proceso y pasó algunas horas en el penal de Santa Martha Acatitla antes de continuar con su participación y regresar posteriormente a Miami.

Quevedo recordó que la situación volvió a presentarse en 2025, cuando Aleska regresó a México para formar parte de La casa de los famosos All-Stars. Tras concluir su participación, fue detenida y permaneció algunos días en la cárcel hasta que sus abogados consiguieron que enfrentara el proceso en libertad, con la condición de no salir del país y acudir a firmar periódicamente ante las autoridades.

A partir de ese antecedente, el actor aseguró: “Lo que pasó con Sergio Mayer en esta eliminación fue lo mismo que sucedió con Aleska en el All-Stars, punto, así fue. Causas mayores, tiene que salir por esta razón, ni modo, entonces para mí esta eliminación no es válida, me quedo con los porcentajes de los que estaban nominados. Mayer estaba moviendo toda la casa, Mayer alborotó el gallinero de una manera impresionante”.

Salida de Sergio Mayer de La casa de los famosos 2026: Paulo Quevedo comparte su postura. / Redes sociales

¿Quién es Paulo Quevedo?

Paulo Quevedo es un actor, cantante y modelo nacido el 1 de febrero de 1974 en Ciudad Juárez, Chihuahua. A lo largo de su carrera ha participado en producciones de televisión, además de incursionar en la música. En sus inicios formó parte del grupo musical Tierra Cero y posteriormente se integró a la agrupación Kairo. Con el paso del tiempo desarrolló una trayectoria en telenovelas, series y realities tanto en México como en producciones internacionales.

Además de su trabajo en la música, Quevedo ha construido una carrera constante en la televisión, participando en distintas telenovelas y programas. En años recientes también ha sido parte de formatos de entretenimiento y realities, entre ellos La casa de los famosos, donde ha tenido presencia en distintas ediciones. Algunos proyectos de televisión en los que participó son:



Mi querida Isabel (1996) – Ernesto

Alma rebelde (1999) – Ariel

Amigas y rivales (2001) – Édgar

Vale todo (2002) – César

Amor descarado (2003) – Jonathan Muñoz

La mujer en el espejo (2004) – Alberto Gutiérrez

Acorralada (2007) – René Romero

Doña Bárbara (2008-2009) – Balbino Paiba

Una maid en Manhattan (2011-2012) – Víctor Mendoza

El rostro de la venganza (2012-2013) – comisario Tomás Buenaventura

