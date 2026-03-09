A participante de La casa de los famosos se le cae la toalla y ¡se le ve todo! Así fue el polémico momento: VIDEO

Un momento inesperado ocurrió dentro de La casa de los famosos durante su sexta temporada, cuando uno de los participantes vivió un descuido mientras se encontraba dentro de la casa. En medio de las cámaras que registran la convivencia las 24 horas, se captó el momento que dejó al descubierto el cuerpo del concursante frente a los espectadores del reality transmitido por Telemundo. La escena no pasó desapercibida entre la audiencia y rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales.

No te pierdas: Ricardo Peralta contesta a las comparaciones con Kunno por su paso en La casa de los famosos

¿A qué participante se le vio todo en La casa de los famosos?

Se trata de Stefano Piccioni, quien subió la temperatura entre los seguidores de La casa de los famosos luego de protagonizar una escena que rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales. Durante la convivencia dentro del reality, las cámaras captaron al participante en un momento en el que apareció completamente desnudo dentro de la casa.

La situación quedó registrada en la transmisión del programa que produce Telemundo, lo que provocó que el fragmento fuera retomado por usuarios que siguen de cerca el desarrollo del reality. Como suele ocurrir con este tipo de momentos dentro del formato, el clip comenzó a circular entre fanáticos que comentan lo que ocurre con los habitantes durante la competencia.

No te pierdas: ¿Bellakath será parte de La casa de los famosos México 2026? Lanza fuerte revelación

Stefano Piccioni protagoniza momento viral en La casa de los famosos 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue captado Stefano Piccioni en La casa de los famosos 2026?

Las cámaras de La casa de los famosos captaron un momento que rápidamente comenzó a circular entre seguidores del programa. El participante Stefano Piccioni salió del baño tras terminar de bañarse y, mientras se secaba los pies frente al espejo, la toalla que llevaba se deslizó, dejando ver su parte íntima y su trasero durante unos segundos dentro de la casa.

Entre las reacciones que circularon en redes sociales aparecieron mensajes como:



“Mis votos, mi alma y mi cuerpo para Stefano ganador”

“Ya le conocí todo y ni sé quién es”

“El único talento que tiene”

“Buen paquetote tiene”

“No me importa si lo hizo a propósito, pero mis votos son para él”, comentarios que reflejaron cómo algunos usuarios tomaron con humor lo ocurrido dentro de la casa.

No te pierdas: Laura Flores, por darse tanto a desear, queda fuera de La casa de los famosos, ¡la mandaron a la banca!

Un descuido de Stefano Piccioni dentro de La casa de los famosos quedó captado por las cámaras. / Redes sociales

¿Quién es Stefano Piccioni, participante de La casa de los famosos?

Stefano Piccioni es un modelo e influencer de origen italiano y brasileño que ganó visibilidad tras participar en el programa Túnel do Amor. Desde entonces, su presencia en redes sociales ha crecido, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y parte de su trabajo dentro del modelaje y la creación de contenido.

Actualmente forma parte de La casa de los famosos de Telemundo, donde su perfil dentro del reality describe la manera en que enfrenta la competencia. “Perfil reservado y mente calculadora. Stefano Piccioni entra para jugar fuerte con disciplina y estrategia. Cuando alguien juega en serio, la casa tiembla”, señala su presentación dentro del programa.

Fuera de la casa, el participante mantiene actividad constante en plataformas digitales, donde publica imágenes y videos relacionados con su carrera y su día a día, una presencia que lo ha acompañado desde su paso por Túnel do Amor hasta su participación en el reality transmitido por Telemundo.

No te pierdas: Mamá de Poncho de Nigris niega invitación a La casa de los famosos México y ¿revela al primer confirmado?