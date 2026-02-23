Kunno y ‘el Divo’ estallan en La casa de los famosos: “Lame... eres tú, de Ángela Aguilar"; ¡se dijeron de todo!

El influencer Kunni y Eduardo Antonio ‘el Divo’, conductor conocido también por haber sido pareja de Niurka Marcos, protagonizaron un enfrentamiento que quedó registrado en la sexta temporada de La casa de los famosos 2026 de Telemundo, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

¡Guerra declarada! ‘El Divo’ responde a Kunno y arde La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre ‘el Divo’ y Kunno en La casa de los famosos?

Durante una conversación grupal en la casa, los participantes intercambiaban puntos de vista sobre temas de convivencia cuando surgió un momento de tensión entre Kunno y ‘el Divo’. La dinámica transcurría con intervenciones de varios integrantes, quienes exponían sus opiniones frente a las cámaras.

En ese contexto, el influencer tomó la palabra y expresó que el conductor presuntamente le molestaba. La declaración cambió el tono del diálogo y dio paso a un intercambio directo entre ambos, mientras el resto de los habitantes permanecía atento.

Sin filtros: Kunno y ‘El Divo’ protagonizan fuerte enfrentamiento en reality show. / Foto: Redes sociales

¿Qué le dijo Kunno al ‘Divo’ en La casa de los famosos?

La tensión entre el creador de contenido Kunno y ‘el Divo’ escaló cuando el influencer tomó la palabra frente a los demás habitantes y se dirigió directamente al conductor. Durante la discusión, expresó: “No puedo creer que yo tengo 25 años sea más maduro y profesional que varios de ustedes. Voy a seguir el ejemplo de Josh, espero que antes que termine de hablar te calles, porque no vengo aquí a educarte como los changuitos, eres exactamente igual de lo que dice Josh, o lo que opina él, lo opino de ti”.

“Todo el tiempo tienes que ir encima de las personas, todo el tiempo cuando alguien está hablando tienes que interrumpirlo, todo el tiempo estás aquí arriba. y honestamente eres un lame cul**, porque a todo mundo primero estás diciéndole que lo atacas y luego le dices ‘preciosa, hermosa, divina, mi corazón’; está bien que uno sea empático, que uno sea buena onda, que uno sea amable, pero el estar lamiéndole por entre las piernas, eso es algo que a mí no me parece”, dijo el creador de contenido.

Finalmente Kunno destacó que él puede ser buena onda, hablar, entender y decirle absolutamente todo a cualquier persona, pero, reiteró, “no le lamí el cul* a nadie, un problema que tengo, me alejo de esa persona, algunas personas lo han sentido”.

La casa de los famosos 2026: el enfrentamiento entre Kunno y ‘el Divo’ que generó reacciones. / Foto: Redes sociales

‘El Divo’ explota contra Kunno en La casa de los famosos 2026

La discusión entre Kunno y ‘el Divo’ continuó frente a los demás habitantes cuando el conductor respondió a los señalamientos: “Si tú eres una perra honesta, yo tengo el collar del pedigree y te lo puedo enseñar para ponértelo”.

En su intervención también agregó: “Lamehuev*s eres tú, de Ángela Aguilar, que quede muy claro que yo lo único que no soy es lamehuev*s, yo soy un tipo más que legítimo”.

El momento se intensificó luego de que ‘el Divo’ mencionó que ambos son gays y Kunno le pidió no involucrar a personas externas en la discusión, como Ángela Aguilar y Christian Nodal, ni hablar de su sexualidad.

