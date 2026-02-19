Imelda Tuñón no fue vetada de ‘La casa de los famosos’ por problemas psiquiátricos; revela la razón real

Previo al estreno de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, comenzó a circular la versión de que, presuntamente, Imelda Tuñón no entró al reality show por haber fallado la evaluación psicológica que se le hace a cada candidato.

Muchos tomaron este rumor como verdad. Los detractores alegaron que la exnuera de Maribel Guardia ha mostrado presuntos comportamientos que indican problemas de salud mental. A raíz de todos los dimes y diretes en redes sociales, es la propia joven quien aclara toda la situación.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Por qué se dijo que Imelda Tuñón no entró a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

En su momento, el periodista Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, Imelda Tuñón sí fue invitada a formar parte de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’. La cantante hasta había hecho casting y todo.

No obstante, fue descartada tras no haber pasado las evaluaciones psicológicas. Aparentemente, la producción sintió preocupación por su estabilidad mental al ver sus respuestas y comportamientos durante las pruebas.

“Imelda Tuñón se queda fuera de La casa de los famosos Telemundo porque no pasó los estudios psicológicos y psicométricos. Endemol es muy estricto con esos protocolos y la chava se quedó fuera. Les llamaron negativamente la atención sus respuestas y cómo se comportaba”, informó.

Pese a que la consideraban un buen elemento para el show, al final optaron por no tomar riesgos y mejor darle las gracias. Y es que, al parecer, su presunto diagnóstico de TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad) le habría “jugado en contra”.

“Pensaban que era un buen perfil, pero al parecer no estaba preparada y le dieron las gracias. Ella ha dicho que tiene un trastorno por déficit de atención y parece que le jugó en su contra”, indicó.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

A través de redes sociales, Imelda Tuñón le respondió a un usuario que le preguntó si realmente estaba contemplada para entrar a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. En respuesta, la exesposa de Julián Figueroa confirmó que sí fue invitada a este proyecto, pero al final no se concretó.

No obstante, aclaró que no fue por haber fallado las pruebas psicológicas, sino por una razón más poderosa. Y es que, según su versión, entre las condiciones que puso estaba ver a su hijo, al menos, una vez por semana, ya que este se encontraba pasando por una etapa de mucha ansiedad.

Como la producción se negó a esto, al final ella fue quien decidió dar las “gracias”, asegurando que ningún proyecto será más importante que la estabilidad de su pequeño.

“No hay que inventarnos cosas. Yo pedí ver a mi hijo una vez por semana porque ahorita trae un tema como de que está muy pegado a mí y muy pegado a mi mamá. Se iba a quedar con mi mamá, pero yo lo quería ver una vez por semana y quería hablar con él todos los días. Mis abogados y los productores no pudieron ponerse de acuerdo en eso”. Imelda Tuñón

La joven señaló no estar molesta por esta situación, pues comprende que el reality tiene sus “reglas” y, de “cierta manera”, estaba pidiendo que le permitieran hacer “una especie de trampa”.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Quién es Imelda Tuñón y qué enfermedades padece?

Imelda Tuñón es una cantante, actriz e influencer mexicana. Su nombre se hizo famoso en 2017, cuando se casó con Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian. De su matrimonio, nació su primer y único hijo hasta el momento.

En 2025, dos años después de la muerte de Figueroa, la joven volvió a ser tendencia luego de que Maribel iniciara un proceso legal en su contra para “salvaguardar la seguridad de su nieto”. Alegó que su exnuera tenía problemas de adicción. Ime negó esto y aseguró que la celebridad quería quitarle a su hijo.

A partir de ese entonces, ambas han estado enfrascadas en una guerra de dimes y diretes, en la que se han visto involucradas terceras personas como Marco Chacón, esposo de Maribel, y José Manuel Figueroa, hermano de Julián.

En su momento, la propia celebridad dijo padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No obstante, diversos medios llegaron a especular que, supuestamente, también tenía bipolaridad. Esto último no ha sido confirmado.

