La casa de los famosos de Telemundo 2026; ¿En qué cuartos dormirán los habitantes y quién es el líder?

La casa de los famosos de Telemundo 2026 comenzó y ya está dando de qué hablar. Más allá de las distintas personalidades y generaciones que se encuentran compitiendo, los bandos comienzan a tener forma, luego de que se definiera la forma en la que dormirán las celebridades. ¿Cómo será?

Filtran habitantes que entrarán a La casa de los famosos de Telemundo. / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos Telemundo 2026?

Definitivamente La casa de los famosos Telemundo 2026 pinta para ser un reality polémico y lleno de momentos que pueden romper las redes sociales.

El programa tendrá un choque generacional, pues hay una diferencia de edad bastante marcada entre algunos de los habitantes. Además, mientras algunos han hecho su carrera gracias a la televisión, otros más deben agradecer la existencia de las redes sociales por su crecimiento.

Aquí te dejamos la lista completa de los habitantes confirmados en esta sexta edición del reality:



Lupita Jones ,

, Laura Zapata ,

, Kunno ,

, Caeli ,

, Jailyne Ojeda ,

, Yoridan Martínez,

Vanessa Arias,

Celinee Santos ,

, Kenny Rodríguez,

Julia Argüelles,

Stefano Piccioni,

Zoe Bayona,

Fabio Agostini,

Laura González,

Kenzo Nudo,

Curvy Selma ,

, Eduardo Antonio ‘el Divo’,

Horacio Pancheri ,

, Oriana Marzoli ,

, Josh Martínez y,

Sergio Mayer.

¿Cuáles serán los cuartos en La casa de los famosos de Telemundo 2026?

Durante el estreno de La casa de los famosos de Telemundo 2026, se dio a conocer que hoy 17 de febrero se definirá el acomodo de los habitantes en sus respectivos cuartos, algo que se hará al azar.

Los conductores señalaron que serán en total tres los cuartos que existirán a lo largo del reality, los cuales, son los siguientes:



Agua,

fuego y,

tierra.

Los cuartos quedaron integrados de la siguiente manera:



Agua: Laura G y Laura Zapata (Capitanas), Curvy Zelma, Celineé, Sergio Mayer y Vanessa.



Laura G y Laura Zapata (Capitanas), Curvy Zelma, Celineé, Sergio Mayer y Vanessa. Fuego : ‘el Divo’ y Lupita Jones (Capitanes), Josh, Julia, Caeli y Horacio Pancheri.



: ‘el Divo’ y Lupita Jones (Capitanes), Josh, Julia, Caeli y Horacio Pancheri. Tierra , Oriana y Stefano (Capitanes), Kenny Rodríguez, Kunno, Zoé y Kenzo.

¿Quién es el primer líder de La casa de los famosos de Telemundo 2026 y quiénes los “desterrados”?

Los conductores de La casa de los famosos de Telemundo 2026 mencionaron que este 17 de febrero se definirá al primer líder y a los “desterrados”.

Los “desterrados” serán dos habitantes de “la casa”, que serán enviados a un cuarto que parece ser tenebroso, sucio, en el que ninguno o ninguna va a querer dormir. ¿Quiénes fueron los elegidos?

La dinámica para definir el liderazgo consistía en que los habitantes contestarían un teléfono, y la quita llamada, es decir, el quinto famoso que conteste, será el primer líder.

Tras llevarse a cabo la actividad, se definió que el líder de la primera semana en La casa de los famosos de Telemundo 2026, es Jailyne Ojeda .

Como líder de la semana, decidió que el primer nominado del reality, sera Kenny Rodríguez.

Por último, el primer “desterrado” del programa es Yoridan Martínez, decisión tomada por Lupita Jones, el segundo “desterrado” fue Fabio Agostini.

