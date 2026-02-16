¿Yina Calderón sale de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’? Influencer destapa: “Tengo enemigos”

Las especulaciones relacionadas con ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ no cesan. A un día de su estreno, ha circulado la versión de que, presuntamente, Yina Calderón, quien ya estaba confirmada para entrar, ya no participaría en el show.

Mientras que algunos afirmaban que la habían dejado fuera del proyecto, otros señalaron que iría solo de panelista y que le pagarían como una habitante más. A raíz de esto, la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ rompe el silencio y admite que tiene muchos “enemigos”, ¿confirmó su salida?

Yina Calderón / Redes sociales

¿Por qué se dijo que Yina Calderón abandona ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Desde hace algunos días, se comenzó a decir que, presuntamente, Laura Zapata, Kunno y Lupita Jones hablaron con la producción de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ para que supuestamente “sacaran” a Yina Calderón.

Según información de diversos medios, incluyendo la influencer ‘Chamonic3’, las celebridades presuntamente consideran que Calderón es una persona sumamente “agresiva” y tenían miedo de lo que les pudiera hacer dentro del show.

Se dijo que la producción decidió hacer caso a la petición y hablaron con la colombiana para notificarle que estaría solo como panelista: “Ahora aceptó por todo lo que le van a dar y será panelista no habitante, así que le salió mejor gana más y sin soportar a lo demás ni mostrarse día a día”, indicó.

Algunos pensaron que esto era cierto debido a la guerra de declaraciones entre Yina y Laura. La actriz criticó su físico y hasta sugirió que se “vendía”. En respuesta, Calderón advirtió que le haría la vida imposible si continuaba hablando mal de ella.

Si bien la villana de telenovelas ha dicho públicamente que no le tiene miedo, se dijo hace algunas semanas que estaba pensando en dejar el proyecto para evitar la confrontación. Esto fue desmentido por la propia famosa, quien reiteró que no le teme a nada ni a nadie.

Laura Zapata / Redes sociales

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su presunta salida de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

A través de su canal de difusión, Yina Calderón decidió aclarar todo lo que se está diciendo sobre su presunta salida de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. La influencer negó esta información y hasta reconoció que tiene muchos “enemigos” dentro de ‘La casa’.

Asimismo, dijo que, si llega a pasar algo así, seguiría muy agradecida con la producción del reality por la oportunidad que le dieron en su momento para estar en la versión colombiana del concurso.

“Ustedes saben que el estreno es el 17 de febrero y ya. Si la producción no se pronuncia, es porque no ha pasado nada. Yo les voy a decir una cosa, si me hubieran bajado o lo que sea, les juro que yo siempre voy a tener agradecimiento porque si ellos no confiaran en mí, no me hubieran publicado… Yo vivo de los escándalos y la polémica. Por eso tengo más enemigos que amigos” Yina Calderón

Hasta el momento, la producción del programa no ha dado un pronunciamiento oficial sobre estas especulaciones. En tanto que el periodista Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, la propia Laura le habría confirmado esta información.

¿Quiénes están confirmados de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Hasta el momento, ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ ha revelado a siete celebridades que son:

Kunno

Lupita Jones

Jailyne Ojeda

Laura Zapata

Caeli

Kenny Rodríguez

Muchos consideran que esta será la temporada más explosiva del show, principalmente por la participación de Yina, quien es conocida como una persona directa que no teme enfrentarse a quien la moleste.

