Cuñado de exparticipante de La casa de los famosos murió en el accidente de Yeison Jiménez; así lo anunció

El pasado 10 de enero, el cantante colombiano Yeison Jiménez murió luego de que el avión privado en el que viajaba junto a su equipo con destino a Medellín, sufrió un accidente a los pocos minutos de despegar

Yeison se dirigía a cumplir con un compromiso profesional, ya que tenía programado un concierto en Marinilla, como parte de su agenda de presentaciones. Sin embargo, sucedió una tragedia que dejó de luto a toda la industria de la música.

Tras el impacto contra tierra, la aeronave tras despegar perdió altura y se incendió, lo que generó la movilización inmediata de los servicios de emergencia hacia la zona del siniestro en el que murió el piloto y 4 miembros de su equipo.

Ahora una exparticipante de “La casa de los famosos” revela devastada que su cuñado, novio de su hermana venía en el avión de Yeison Jiménez.

Muere Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Qué le pasó al cantante Yeison Jiménez?

El cantante Yeison Jiménez murió la tarde del 10 de enero luego de que la aeronave en la que viajaba con destino a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que conecta Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia. El artista se dirigía a cumplir con un compromiso profesional, ya que tenía programado un concierto en Marinilla, como parte de su agenda de presentaciones.

De acuerdo con información difundida por Infobae Colombia, tras el impacto contra tierra, la aeronave se incendió, lo que motivó la movilización inmediata de los servicios de emergencia hacia la zona del siniestro. Equipos de rescate acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes, mientras se confirmaba que no hubo personas con vida tras el accidente.

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez dieron a conocer un comunicado oficial que el cantante viajaba acompañado por integrantes de su equipo, quienes igualmente perdieron la vida, y se pidió respeto para las familias durante el proceso de duelo. Se trata de:

Jefferson Osorio

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Weisman Mora

El capitán, Fernando Torres.

“Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez lamentamos profundamente informar su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía”, destacó la familia del cantante colombiano.

Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Qué exparticipante de La casa de los famosos reveló la muerte de su cuñado en accidente de Yeison Jiménez?

La exparticipante de “La casa de los famosos Colombia”, Yina Calderón, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida y así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde confirmó la muerte de su cuñado tras un trágico accidente.

Yina explicó que la tragedia la tocó de forma directa, pues uno de los fallecidos fue Juan Manuel Rodríguez, productor novio de su hermana Juliana Calderón, abogada y empresaria. Además, en el mismo hecho perdió la vida el cantante Yeison Martínez, a quien la influencer consideraba un gran amigo.

Visiblemente afectada, Yina compartió un mensaje en el que dejó ver el profundo dolor que embarga a su familia por la doble pérdida: “Murió el novio de mi hermana Juliana, Juan Manuel Rodríguez, y un gran amigo y cantante Yeison Jiménez. Estamos muy mal”, escribió.

En mensajes posteriores, la exintegrante del reality expresó su tristeza por la muerte del cantante y de su cuñado. Aseguró que su hermana está devastada, pues amaba profundamente a Juan Manuel, al igual que ella y toda su familia.

“Qué puedo decir … se nos fue un GRAN CANTANTE y un gran SER HUMANO YEISON tu legado vivirá por siempre con nosotros y por otra parte Juan Manuel que dejas una hp herida en mi familia y en mi hermana, gracias por todos los momentos que compartimos, gracias por la felicidad que le diste a Juliana parcero descansa en paz. Abrazo para las familias de todos los que ya nos están con nosotros, Dios les llene de fortaleza” Yina Calderón

Finalmente, Yina agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y confesó lo difícil que ha sido ver a su hermana tan afectada por la pérdida: “Bebés gracias por todos sus mensajes mi hermana está muy mal. ella lo quería mucho, la verdad yo lo vi hace poco y hasta hablamos de cuando se va morir, la verdad no entiendo, me pongo en la posición de las familias y se me hace muy fuerte. Estoy muy triste, no me gusta ver a mis hermanas mal ustedes lo saben, es que es de no creerse lo que les pasó”, comentó.

Yina Calderón exparticipante de La casa de los famosos Colombia despide a su cuñado en redes tras el accidente de Yeison Martínez. / Redes sociales

¿Quién es Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón es una influencer, empresaria y personalidad de la televisión colombiana, nacida el 11 de julio de 1991 en Oporapa, Huila.

Alcanzó la fama en 2013 tras participar en el reality “Protagonistas de nuestra tele”, donde destacó por su carácter fuerte. En 2025 volvió a la pantalla en “La casa de los famosos Colombia”, consolidando su imagen polémica.

Además de su presencia en redes sociales como Instagram y TikTok, Yina Calderón ha emprendido con éxito en el mundo de la moda y la estética. Es fundadora de la marca Fajas Yina Calderón y dirige un spa de uñas en Bogotá. También incursionó en la música como DJ de guaracha, presentándose en eventos con un estilo llamativo.

Su vida pública ha estado marcada por controversias, desde discusiones en realities hasta procedimientos estéticos, incluyendo la retirada de biopolímeros, tema que ella misma ha abordado abiertamente sobre los peligros para la salud.

Incluso protagonizó un incidente en Cuba en 2022, cuando fue retenida en un aeropuerto por sospechas relacionadas con cicatrices de cirugías.

