Wendy Guevara ingresará a La casa de los famosos nuevamente; los detalles de su participación

Wendy Guevara, confirmó su ingreso a La casa de los famosos Colombia, generando gran expectativa entre sus seguidores. La influencer reveló emocionantes detalles sobre su participación en el popular programa luego de haber sido la ganadora de la primera edición del reality en su versión mexicana.

Tras muchos rumores en las redes sociales, Wendy Guevara finalmente confirmó su ingreso a La casa de los famosos Colombia, emocionando a sus seguidores. Con su característico sentido del humor, la influencer aseguró que estará en el programa por un tiempo.

La casa de los famosos Colombia ha tenido una temporada exitosa / Instagram

Wendy Guevara se va a La casa de los famosos Colombia

En un video que se volvió viral, Guevara respondió a las preguntas de sus seguidores en una transmisión en vivo, confirmando su ingreso como invitada especial al reality show colombiano. Reveló que su estancia en La casa será de dos días, durante los cuales acompañará a las celebridades que ya llevan más de un mes en el programa.

Aunque inicialmente no había dado pistas sobre su participación, Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores al confirmar su ingreso a La casa de los famosos Colombia. Aunque no especificó la fecha exacta de su llegada al programa, Wendy se refirió a una persona que no apareció en pantalla sobre su próximo viaje a Colombia y que no iba a tener problemas si ya confirmaba la noticia de su participación. Sus fans expresaron su emoción ante la noticia.

Wendy Guevara entrará a La Casa de los Famosos Colombia pic.twitter.com/ujLOCril68 — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 15, 2024

Se espera que la presencia de Wendy Guevara genere todo tipo de intrigas y conflictos dentro de la casa, añadiendo un nuevo y emocionante elemento a la dinámica del programa. Sin duda, su participación promete ser uno de los momentos más destacados de esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, en redes se especula que la segunda temporada de LCDLF México sería grabada en Colombia y esa sería la casa que usarían para grabar. Sin embargo, esto no ha sido confirmado, pero solo generan más relación entre el acuerdo que estarían planeando.

