La casa de los famosos: Él sería el reemplazo de ‘La Divaza’ después de que abandonó el reality

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ ha dado de qué hablar por la enorme presión mental que tienen los habitantes dentro del juego. Es así que Thalí García, Gregorio Pernía y ‘La Divaza’ han abandonado el reality para cuidar su salud mental.

La decisión de ‘la Divaza’ dejó muchas lágrimas de sus compañeros luego de estar juntos por tres meses, pero ya no resistió más el juego mental y decidió irse.

Se rumora que ‘la Divaza’ no deberá pagar la cuantiosa multa que supuestamente Telemundo les habría exigido a los habitantes en caso de querer abandonar la competencia, pues su salida se dijo bajo el agumento de cuidar su salud mental. Concepto por el que no exigirían tal pago. Esto es solo un rumor de redes sociales y no se ha confirmado por una fuente oficial del reality o por ‘la Divaza’.

La Divaza decidió abandonar La casa de los famosos / Instagram

¿Quién entraría a ‘La casa de los famosos’ en lugar de La Divaza?

Después de que ‘la Divaza’ abandonara el reality, han surgido también rumores sobre la persona que entraría en su lugar.

Recordemos que Thalí, Gregorio y Carlos fueron reemplazados por Geraldine Bazán, Patricia Corcino, Serrath y Paulo Quevedo.

En este caso, ‘La Divaza’ tendría también un reemplazo en la última etapa del reality y sería un exintegrante de ‘Acapulco Shore’.

Según el tiktoker Eddy Nieblas, quien comparte información del espectáculo, Víctor de ‘Acapulco Shore’ había dejado ver que sería el próximo habitante de ‘La casa de los famosos’ con fotografías y un mensaje que decía: “El camino se construye. Las metas se trabajan y los sueños se cumplen”.

Víctor fue parte de una temporada de ‘Acapulco shore’ y no volvió. / Facebook

Algunos internautas supusieron que podría ser también un posible personaje que entraría a la nueva temporada de ‘LCDLF México’, pero el influencer escribió en sus fotografías el hashtag #Telemundo, dejando claro que no sería para Televisa.

Además, Víctor compartió algunas historias en Instagram en donde dejó ver que estaba ese día en la gala en vivo, aunque nunca apareció como panelista, así que aún permanece en duda la participación que tendría en el reality.

Exshores que han sido parte de ‘La casa de los famosos’

Si Víctor forma parte de esta temporada de ‘LCDLF’, se unirá a los shores que han sido habitantes de la famosa casa.

Celia fue ‘boss’ en una de las temporadas de Acapulco shore. Además, Fernando, Mane, José y Anahí también fueron parte del reality de MTV y luego fueron llamados a La casa de los famosos en alguna de sus temporadas / Instagram

Recordemos que los exintegrantes de ‘Acapulco Shore’ que han estado en ‘La casa de los famosos’ son:

-Manelyk (temporada 1)

-Celia Lora (ex ‘boss’ de Acapulco Shore) (temporada 1)

-Anahí Izali (temporada 1)

-Potro (temporada 2)

-Brenda Zambrano (temporada 2)

-José Rodríguez (temporada 3)

-Dania Méndez (temporada 3)

-Robbie Mora (temporada 4)

-Fernando Lozada (temporada 4)

-Leslie Gallardo (temporada 4)