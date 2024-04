¿Qué pasó entre Carlos y Alana en La casa de los famosos?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ ha sido una de las más polémicas con rivalidades entre los habitantes y juegos mentales que han provocado llamadas de atención por la vi0lencia psicológica. Incluso, Carlos Gómez fue expulsado por llegar a los golpes con Romeh hace unas semanas. Sin embargo, hay otro tema que ha sido abordado en varias galas, que lo involucra a él y a Alana, pero poco se sabe de lo que pasó porque en las cámaras 24/7 no se vio.

Y es que este domingo, Alana le echó en cara a Cristina Porta haber tocado el tema de lo que ocurrió con Carlos en el posicionamiento de la semana pasada y aseguró que la única que podría hablar del tema era ella como la afectada, y además confesó que se sentía vulnerable.

Lo que pasó con Carlos y Alana en la alberca de ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, Cristina no fue la primera en hablar del tema en un posicionamiento, sino Lupillo Rivera. El cantante se paró frente a Carlos en las primeras semanas y le dijo: “¿O le preguntamos a Alana lo que pasó en la alberca?”, y así dejó ver que algo posiblemente delicado había acontecido pero nadie lo había visto en la transmisión 24/7.

Respecto al tema, el youtuber ‘Vaya vaya’ cuestionó a ‘la Bebeshita’, una de las mejores amigas de Alana dentro y fuera del programa, quien ya fue eliminada. La influencer entonces contó:

“Es que Alana yo creo que no puso clara su línea desde el principio. Está chiquita y lo ve normal. Se lleva y no se aguanta y un día, Carlos -yo siento que no lo hizo con intención de manosear- estaban jugando caballitos en la alberca, y le puso las manos en las n4lg4s, pero Carlos le dijo: ‘Pues es que te estabas cayendo y te subí’”.

‘La Bebeshita’ opinó que esto habría sido una reacción de Carlos para cuidar a Alana, pero al parecer la ganadora de ‘Top Chef’ lo malinterpretó: “Que la verdad en la alberca eso se prestaba, pero, bueno, Alana se puso como: ‘No. Me agarraste’”.

La influencer cuenta que Carlos le ofreció una disculpa a Alana por el comportamiento, a pesar de que supuestamente no lo hizo con una mala intención: “Carlos le pidió una disculpa. Se puso súper mal. Se puso a llorar. Yo no creo que Carlos lo haya hecho en mala onda”, añadió la Bebeshita. Además, dijo también que le molesta que haya censura en la transmisión que se supone debería ser donde los fans pueden ver todo lo que pasa.

En aquel momento, Alana le agradeció a Cristina por ser la única que la había defendido en lo que habría sucedido con Carlos puesto que ninguna de sus amigas del cuarto Fuego habría hecho algo por ella.

Hace unos días Alana reclamó que se hablara de lo que pasó con Carlos entre los habitantes. “El posicionamiento de la semana anterior tocaste algo que para mí fue un poco grave. No tuve tiempo de responderte, pero te la pasas diciendo que defiendes a las mujeres cuando en el posicionamiento anterior no te importó exponer en una gala en vivo con miles de personas, una situación mía personal que tú misma dijiste que era delicada, sin importarte cómo me podía sentir, y estoy aquí para decirte que me sentí expuesta… porque es un tema del que yo ya había dicho que no quería hablar, y si de verdad apoyas a las mujeres, sabrías que la víctima, o las personas que pasan por situaciones así, es la única que tiene derecho a hablar sobre esa situación cuando se sienta cómoda”, fueron las palabras de Alana a Cristina el pasado domingo, mismas que generaron la duda entre el público sobre lo que habría sucedido.

Hasta el momento se desconoce realmente qué pasó entre Alana y Carlos, y si ella tomará otras medidas una vez que salga del reality, en su caso. Carlos, desde que salió, no ha hablado del tema. Después de ser eliminado, Telemundo ya no le ha dado espacio en las galas.

