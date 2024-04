Así suena la canción que Danna le dedicó a otra mujer y nunca le confesó su amor: “Me fascinaba todo de ella”

Danna estrenó su nuevo disco ‘Childstar’ y está llamando la atención con una canción que está dedicada para una mujer.

En TVNotas te dimos a conocer que la actriz le había escrito este tema a la chica de la que se enamoró mientras estaba en España cuando grabó la serie de Netflix, ‘Élite’, y una fuente cercana a la cantante nos dijo que esta chica era Ester Expósito.

Finalmente la canción salió a la luz en este nuevo álbum y lleva por nombre ‘Platonik’. Al respecto, la cantante mexicana de 28 años, habló en una reciente entrevista en la promoción del disco y confirmó que se trata de una historia real.

En 2020 se hizo viral el beso que se dieron como amigas mientras grababan la serie Élite. / Instagram

Danna habla del enamoramiento que tuvo con otra mujer: “No tuve la valentía de decírselo”

En la entrevista, la cantante expresó: “Sí fue inspirada en hechos reales y fue una experiencia muy linda y también descubrirme como mujer en este ámbito en donde yo vivía en España como todo este tiempo harta de los chicos y de todo lo que me había pasado, me crusheé con una chica a la cual jamás se lo dije. De hecho sí fue mi amor platónico, por eso se llama ‘Platonik’”.

“Viví con esta sensación de estar perdidamente obsesionada y me fascinaba todo de ella y me fue muy fuerte para mí darme cuenta que me lo callé, y no entiendo por qué en su momento no tuve la valentía de decirlo. Creo que tenía muchos p*dos internos míos y otras relaciones bastante tóxic4s a mi alrededor, pero me hubiera encantado (confesárselo)”, añadió.

Sin embargo, Danna pudo sacar estos sentimientos a través de una canción: “Creo que al momento de llegar al estudio y contar esta experiencia que me encanta y contarla en esta canción me parece superlindo en un R&B… y con una canción que bueno, no sé si algún día lo note o seguramente algún día se lo contaré. Obviamente yo creo que va a llegar el momento ya después de que salga el disco, pero sí es una experiencia personal”, dijo.

Finalmente, Danna aceptó que este evento fue muy importante para descubrirse como mujer: “Al final para mí el amor es universal y haberme enamorado de ella fue un descubrimiento muy grande para mí también como mujer y como persona”, reconoció.

Recordemos que mientras Danna estaba en el proceso creativo de este nuevo álbum, una fuente confirmó a TVNotas que la mujer de la que se enamoró la actriz se trataba de Ester Expósito, con quien hablaba de que eran “almas gemelas”. Esto ha hecho comentar a los fans que es probable que Danna estuviera enamorada de Ester, pero finalmente fue el gran amigo de la cantante, Alejandro Speitzer, quien “se quedó con ella” y se la “bajó”, según han opinado en redes sociales ahora que ya salió la canción.

Ester fue novia de uno de los mejores amigos de Danna, Alejandro Speitzer a quien conoció gracias a la actriz / Instagram: @dannapaola

¿Qué dice la letra de ‘Platonik’ de Danna?

En ‘Platonik’, Danna relata cómo es la delgada línea entre la atracción y el amor platónico usando metáforas que expresan el deseo y la admiración por alguien inalcanzable.

[Verso 1]

Fue un beso inocente

Un juego diferente

¿Y qué podría pasar? Fue un beso nada más

Y fuimos muy decentes (Ah-ah)

[Pre-Coro]

Se nota en tu mirada

Cómo miras mi espalda

Me dejas sin palabras

Y no puedo evitar lo que pienso en mi cama

[Coro]

No hay nadie como ella (ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella, ah

No hay nadie como ella (Ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -еllas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que mе muero por ella, ay (Ah)

[Verso 2]

El momento, besarte, mi mente (Ah-ah-ah)

Se detuvo y no era consciente

Que no iba a poder confesarte

Que tus labios los llevo en mí siempre (Ah-ah-ah)

Yo sé que tú no quieres malherirme

Me tienes a tu lado, nena, dime

Si quieres lo dejamos en lo simple

You know it, I know it (lo sabes)

