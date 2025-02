¿Ester Expósito despreció los dulces mexicanos? Esto es lo que realmente sucedió

Ester Expósito es una actriz española reconocida por su papel en la serie Élite, enn la que interpretó a Carla Rosón. Su talento y carisma la han convertido en una de las figuras más seguidas en redes sociales, con millones de fanáticos en todo el mundo. En México, su popularidad se ha disparado gracias a su relación con el actor Alejandro Speitzer y sus constantes visitas al país, lo que la ha hecho conectar aún más con el público mexicano.

Recientemente, Ester se ha visto envuelta en una controversia en redes sociales debido a un supuesto desaire a los dulces mexicanos. Sin embargo, al analizar sus declaraciones originales, la situación toma un giro completamente distinto. A continuación, te contamos qué fue lo que realmente pasó.

Alejandro Speitzer y Ester Expósito / Instagram: @ester_exposito/ @alejandrospeitzer

¿Qué dijo Ester Expósito de los dulces mexicanos?

El revuelo comenzó cuando se viralizó una frase atribuida a la actriz en la que supuestamente expresaba desconfianza sobre los dulces mexicanos. “Una vez en México, me pidieron una foto de la forma más rara. Apareció un fan con una bolsa de golosinas locales, pero era una cantidad abismal. Obviamente no comí ninguna y las tiré todas en México, no sabes si llevan dro...”, fue la declaración que circuló en redes sociales.

Este comentario generó indignación entre muchos usuarios, quienes interpretaron sus palabras como un desprecio hacia la gastronomía mexicana y un prejuicio infundado sobre la seguridad de los productos del país. Sin embargo, esta frase fue manipulada y no refleja en absoluto lo que Ester Expósito realmente dijo.

¿Ester Expósito despreció los dulces mexicanos?

En una entrevista con Vanity Fair, la actriz relató que, durante una visita a México, un fan le ofreció una gran cantidad de dulces típicos. Aunque agradeció el gesto, aseguró que no se los comió por la gran cantidad que eran.

“Un día en México me trajeron una docena de chuches y fue como ‘No sé si comérmelas o probarlas’. No me las comí, lo agradecí mucho, pero era una cantidad impresionante”, dijo la actriz.

Finalmente, Expósito también mencionó que ha recibido otros regalos de sus fans, como flores y detalles hechos a mano, los cuales siempre aprecia. Además, comentó que, aunque disfruta interactuar con sus seguidores, le resulta curioso cuando personas que no la conocen le piden fotos simplemente por su fama.

En redes sociales quienes se han dejado llevar por la primera versión le han dejado en redes sociales comentarios despectivos, por lo que sus fans piden que pare el odio hacia ella, pues es un mal entendido.