Ester Expósito ¿irreconocible por malas cirugías estéticas? Ella habla contundente: “Estoy cabreada”

Desde su aparición en el programa ‘La resistencia’ de David Broncano el pasado 23 de octubre, Ester Expósito ha sido objeto de numerosos comentarios sobre su apariencia física. Las redes sociales se llenaron rápidamente de opiniones sobre una aparente “transformación” en el rostro de la actriz, atribuyendo su cambio a supuestas cirugías estéticas y rellenos faciales.

Al tiempo que la señalaban, otros la defendían. Pero fue tanto el debate, que llegó a los oídos de la actriz y decidió romper el silencio al respecto.

Expósito aprovechó su aparición en el evento ‘Bazaar Women of the Year 2024', donde fue premiada con el reconocimiento New Generation, para responder de manera contundente.

Ester Expósito niega cirugías y retoques estéticos

En el escenario, la actriz rechazó las suposiciones que circulan en redes y subrayó:

“Llevo leyendo la estúpidez que me he hecho como 50 operaciones y retoques en la cara desde que tengo 19 años”. Ester Expósito

A lo que añadió:

“Al parecer, me he puesto bótox en la cara. Si eso fuera cierto, tendría todo el derecho a hacerlo, y nadie debería meterse en mi vida porque es mi cara y hago lo que quiero con ella. Pero en realidad solo he ganado un poco de peso y ya está". Ester Expósito

Con determinación, Expósito abordó el impacto que tienen estos comentarios sobre su bienestar y el de otras mujeres:

“No tengo por qué aguantarlo. Estoy cansada y cabreada”. Esto, por recibir críticas sobre su apariencia constantemente, revelando la presión y el escrutinio al que se ven sometidas las figuras públicas.

La actriz también reflexionó sobre la normalización de estas actitudes hacia las mujeres en la sociedad, señalando la violencia psicológica que representan los ataques sobre el cuerpo ajeno y su normalización en las redes sociales.

Esther Expósito / Instagram: @esther_exposito

Ester Expósito hace un llamado a la empatía y a la sororidad

Durante su discurso, Expósito no solo habló en defensa propia sino que hizo un llamado a la sociedad para poner fin a los constantes juicios públicos sobre el físico de las mujeres:

"¡Ya basta! Ya basta de hablar sobre los cuerpos ajenos, ya basta de criticar a las mujeres por su cambio físico, ya basta del juicio público, ya basta de violencia psicológica”. Expósito aludió a cómo este tipo de violencia se extiende hacia las mujeres y lamentó que, a diferencia de los hombres, se espere de ellas una imagen física inmutable.

La actriz de 'Élite’ también señaló el problema de que algunas personas utilicen el anonimato de las redes sociales para atacar a otras sin ninguna consideración.

“Hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y decirles que no está bien. No se opina, y mucho menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Porque, crean o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos. Y menos mal, porque eso significa que estamos vivas y que no somos muñecas”, concluyó con firmeza.

Esther Expósito / Instagram: @esther_exposito

Para cerrar, Expósito apeló a la sororidad y empatía entre mujeres, instando a la audiencia a reflexionar sobre el daño de estas críticas y a ser conscientes de que cada persona puede estar atravesando circunstancias personales desconocidas.

“Les pido que dejemos de examinar todo con lupa, de analizar y cuestionar tan a fondo a las mujeres, porque, además, nunca sabemos por lo que puede estar pasando una persona ni qué motivos puede haber detrás de un supuesto cambio físico”. Ester Expósito

El discurso de Ester Expósito resonó en redes sociales, donde muchas fans expresaron su apoyo y aplaudieron su valentía al alzar la voz contra la violencia en redes sociales.

