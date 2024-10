Alejandro Speitzer aclara su relación con Ester Expósito: ¿son pareja o solo amigos?

Hace aproximadamente un mes, los actores Alejandro Speitzer y Ester Expósito fueron vistos juntos nuevamente en Madrid, despertando rumores entre sus seguidores. La coincidencia ocurrió en el parque Isabel II, donde una fan mexicana, identificada como Rebeca Prz, los reconoció mientras paseaba una noche de miércoles.

Emocionada por la situación, Rebeca decidió acercarse para pedirles una selfie, lo cual luego compartió en sus redes sociales. Esta publicación avivó el interés de los fans de ambos, quienes empezaron a especular sobre una posible reconciliación.

La pareja mantuvo un noviazgo entre 2020 y 2021, cuando Speitzer se encontraba en España para filmar la serie ‘Alguien tiene que morir’ dirigida por Manolo Caro, en lo que fue su primer proyecto en Europa.

Su relación no estuvo exenta de polémica. Esto se debió a que Speitzer acababa de terminar su relación con la actriz mexicana Minnie West, hija de la reconocida diseñadora Amparo Serrano. La repentina cercanía de Alejandro con Ester despertó rumores y especulaciones sobre si Ester había sido la manzana de la discordia’. Sin embargo, ambos actores evitaron pronunciarse al respecto.

Mira: Arath confirma que Gala y Karime quedan fuera de la obra ‘La señora presidenta’

La reciente reunión en Madrid solo hizo que crecieran estos rumores, llevando a Alejandro a realizar una aclaración.

¿Están Alejandro Speitzer y Ester Expósito en una relación nuevamente?

Ante los rumores y el renovado interés de los seguidores, Alejandro Speitzer decidió hablar al respecto en un reciente encuentro con la prensa. En este, el actor negó que hubiera retomado una relación romántica con Ester Expósito, aclarando que su vínculo actual es una amistad.

Aunque su relación en el pasado fue mediática, Speitzer explicó que ambos prefieren mantener un cariño mutuo en un marco de amistad respetuosa. De este modo, el actor trató de cerrar las especulaciones y dejó en claro que sus encuentros recientes no significan necesariamente que estén considerando retomar el romance.

Alejandro Speitzer pide normalizar la amistad entre ex parejas

Durante la premiere de su última película, ‘Pimpinero sangre y gasolina’, donde comparte créditos con el cantante y compositor Juanes —a quien considera también un gran amigo—, Speitzer fue cuestionado nuevamente por la prensa sobre su vínculo con Expósito.

Aprovechando el momento, el actor expresó su deseo de que se normalicen las relaciones amistosas entre ex parejas sin que estas se interpreten erróneamente como un romance.

Checa: Adrián Marcelo vuele a dedicar polémico mensaje a Gala Montes: “Siguen cayendo las caretas”

Alejandro Speitzer y Ester Expósito protagonizaron uno de los romances más mediáticos por la popularidad de ambos / Instagram

“Normalicemos las amistades entre ex parejas también. No contaminen a la gente con cosas que no. Somos amigos y nada más”, respondió Speitzer.

Con este mensaje, el actor promueve la idea de que una relación sentimental puede transformarse en una amistad auténtica. También expresó su deseo de que el público respete su privacidad y permita que sus relaciones personales evolucionen de manera natural y sin presiones.

Checa: Juan Soler era un hombre del que nunca imaginó enamorarse pues la hace romper sus propias reglas