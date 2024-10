Arath confirma que Gala y Karime quedan fuera de la obra ‘La señora presidenta’

Pese a que el elenco de la obra ‘La señora presidenta’ ya estaba prácticamente conformado con la participación de los integrantes del team Mar, se ha confirmado que dos de sus miembros quedarán fuera del proyecto.

Arath de la Torre, quien lidera la puesta en escena, confirmó la salida de Karime Pindter y Gala Montes, generando especulaciones sobre los motivos detrás de esta decisión.

¿Por qué Karime y Gala salen de la obra?

Arath de la Torre fue el encargado de aclarar la situación y, en un en vivo, explicó que tanto Gala como Karime enfrentaron dificultades con sus agendas, lo que finalmente les impidió seguir adelante con el proyecto.

“Se hizo lo que se pudo, cada quien tiene sus prioridades y son súper respetables, y bueno, nuestra intención siempre era estar todos juntos, pero no se pudo. Las agendas que ellas traen están complicadas y sus mánager cerraron fechas antes de que se armara esto, entonces no pueden cancelar y no llegaban a los ensayos para la fecha de estreno”. Arath de la Torre

Por su parte, Briggitte Bozzo también comentó a los medios de forma discreta: “Pronto se enterarán de que ya no van a ver a algunas personas (...) Es secreto. Luego se enterarán”. Aunque no ofreció más detalles, sus palabras confirmaron que ya sabían del cambio en el elenco.

¿Fractura en el team Mar por la obra?

En paralelo, algunas fuentes expertas en espectáculos como La portada A.I señalan que Gala Montes podría haber dejado el proyecto porque no estaba satisfecha con su rol, ya que consideraba que su personaje no tenía la relevancia que esperaba, lo que habría influido en su decisión de no continuar.

El Team Mar, conformado por Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, ha mantenido una sólida relación desde su éxito en ‘La casa de los famosos México’, pero no todo parece ser armonía en este grupo.

Según una fuente cercana que pidió mantenerse en el anonimato, nos reveló las tensiones ya empezaron a surgir entre los miembros del Team Mar debido a la obra ‘La señora presidenta’. Aunque todo el equipo estaba previsto para participar, los primeros desacuerdos comenzaron cuando Mario Bezares, quien esperaba obtener el papel protagónico, descubrió que sería Arath quien lideraría la obra.

“Mario pensó que el papel protagónico sería para él. Pero cuando le dijeron que lo haría Arath, no le gustó del todo. No dijo nada en ese momento y agradeció la oportunidad de regresar al teatro, pero después comentó que ese papel era más para él”, comentó la fuente. A pesar de ello, Bezares ha mostrado un comportamiento profesional y ha apoyado a Arath.

Además, dentro del grupo de mujeres, conocido como ‘las chicas superponedoras’, también hubo ciertos roces. Según la misma fuente, las tres actrices recibieron la misma oferta salarial, lo que no le agradó a Briggitte Bozzo.

“Briggitte comentó que aunque ama a Karime, no es actriz y no le parece justo que ganen lo mismo, considerando su experiencia en el mundo de la actuación”, detalló la fuente. Sin embargo, Bozzo no logró su objetivo de negociar un salario más alto.

Con estos roces entre los miembros del Team Mar, la salida de Karime y Gala de la obra’La Señora presidenta’ podría ser solo la punta del iceberg en lo que parecen ser crecientes tensiones en el grupo que, hasta hace poco, parecía inquebrantable.

