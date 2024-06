París Jackson y Ester Expósito protagonizan incómodo momento en desfile de modas ¡trágame tierra!

Este fin de semana, el puerto de Barcelona, España, fue escenario del desfile de numerosas celebridades durante la presentación de “Reflections”, la colección primavera-verano 2025 de la marca española, Desigual. Esta prestigiosa casa decidió, sin prever las consecuencias, sentar en la primera fila a dos grandes figuras: Ester Expósito y la icónica Paris Jackson, hija del ‘Rey del pop’, Michael Jackson, quien destacó por ignorar completamente a la estrella de "Élite” durante todo el evento.

París Jackson y Ester Expósito protagonizan incómodo momento

En redes sociales, cientos de videos captaron el incómodo momento en que Ester llegó a su asiento designado, saludó a su “vecina” y luego no hubo más interacción entre ellas.

A pesar de la abundancia de videos desde todos los ángulos, ninguno captó ni una pizca de interés por parte de la hija del ‘Rey del pop’, por quien, según rumores, es el amor platónico de Danna Paola, Ester Exposito y por más que Ester intentaba intercambiar miradas, Paris permanecía impávida, sin que nada perturbara su tranquilidad.

Cabe destacar que sí se saludaron con un apretón de manos, pero después de eso no hubo más que miradas esquivas y momentos incómodos. Uno de estos momentos ocurrió cuando Ester, confundida, estuvo a punto de tomar la bebida de la modelo. Al notar esto, Paris apartó su vaso discretamente y continuó mirando al frente.

Este momento ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, y uno de los comentarios más esperados fue el de Maryfer Centeno.

Maryfer Centeno analiza la indiferencia de Paris Jackson a Ester Expósito

Puntual como siempre, la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, analizó en detalle uno de los videos que circulaban en redes, asegurando que Expósito se sintió incómoda.

“El rostro de incomodidad de Ester Expósito es impresionante, pero sobre todo destaca la indiferencia de Paris Jackson, quien en ningún momento hace contacto visual con ella”, señala Centeno en su análisis.

En otro video, Centeno observa que, aunque Expósito intenta mantener contacto visual con Jackson, sus piernas están orientadas en direcciones opuestas, lo que indica una falta de conexión tanto física como emocional entre ellas.

“Lo que queda evidenciado aquí es la antipatía callada de dos mujeres. Aunque es cierto que Ester Expósito la busca incluso con la mirada, las piernas de ambas están en direcciones distintas”

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que Paris había sido grosera con Ester, pero Maryfer tiene otra opinión: “Las redes sociales lo califican como una grosería, pero yo no diría que lo sea. No debe ser nada cómodo estar con una persona con la que no estás hablando...”

París Jackson y Ester Expósito: La reacción en redes se dividió en un intenso debate

Ambas celebridades tienen un gran número de seguidores en países latinos, por lo que en redes sociales hubo todo tipo de comentarios a favor y en contra de cada una de las protagonistas de este momento viral.

"El hecho de que todos hablen de Paris y quieran saber quién es habla de cómo ella es la verdadera famosa, no la ex Élite"

