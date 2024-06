Arap Bethke celebra 30 años de carrera con Angelique Boyer y Sebastián Rulli: “Todos los No, algún día se convierten en Sí”.

El actor nacido en Nairobi, Kenia en 1980, recibió un homenaje este fin de semana de parte de Mejor Teatro y Morris Gilbert, al término de la primera función la obra de teatro La ternura de Alfredo Sanzol, con dos padrinos de lujo: Angelique Boyer y Sebastián Rulli, sus amigos y compañeros de trabajo en el remake del Extraño retorno de Diana Salazar que se transmite por Vix.

Antes de la función, Arap nos dijo: “Estoy muy feliz, muy contento de poder seguir haciendo teatro, muy emocionado con esta función. Siempre es bueno que lo celebren a uno. Ya llevo un rato y sí tuve la fortuna de que Angelique y Sebastián accedieran a ser padrinos de esta función. Estoy muy agradecido. Siento mucha alegría, mucho entusiasmo de seguir trabajando y que sean 30 y muchos años más de seguir haciendo esto y que la gente siga viniendo al teatro”

“En general han sido tres décadas de mucho crecimiento, aprendizaje, diversión, de grandes proyectos. Se pasaron bien rápido. Parte de esta chamba es aceptar los No como un reto, como una confirmación de que sí se puede, de que hay que tener perseverancia y paciencia. Todos esos NO, algún día se convierten en un sí. Si uno persevera, lucha, tienes una coraza que te hace no claudicar ante eso y decir: yo sí puedo”.

En cuanto a su vida sentimental aseguró estar muy enamorado (de Anna Tazzer) : “Ahorita cada uno está viviendo en su casa, tenemos agendas muy complicadas, trabajamos mucho. Ella es escritora, también está dentro de este medio, entonces sabemos cómo son estos horarios, aquí estamos. En sábado todo mundo divirtiéndose y nosotros aquí trabajando. Pero bien, me apoya mucho, apoya mucho mi carrera. Creo que los dos nos complementamos muy bien en ese aspecto. Estamos muy felices”

Sobre la pausa que tomó para reiniciar una relación, luego de haber andado con Ivana de María, a quien incluso le había pedido matrimonio, dijo: “Creo que es importante tomarse el tiempo para tener ese duelo, para encontrarse, para sanar esas heridas. Todas las relaciones nos enseñan algo, entonces procesar esos aprendizajes y después que uno está como más completo, estar abierto y llega cuando uno menos se lo espera”.

“Mi novia y yo estamos pensando en matrimonio, todavía no sabemos bien, ahorita los dos traemos muchos proyectos, ya veremos si el trabajo nos lo permite. Estoy con este proyecto, grabando novela, no me da tiempo ni de cuidarme a mí mismo”.

¿Quién es Arap Bethke?

Bethke, en 30 años de carrera, lleva más de 15 películas y 25 producciones para televisión y plataformas digitales.

Entre los trabajos más reconocidos se encuentran: Club de cuervos, La piloto, Mujer de nadie, La usurpadora, Clase 406, RBD La familia, Señora Acero.

Sus más recientes películas: Guadalupe Reyes, Sin origen, Permitidos y Mal de ojo.

Tiene un travel show por History Channel, ¿Y tú, tú qué vas a hacer? Que promueve el turismo.

Además fue elegido entre los 100 latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática

Recientemente Arap presentó el Foro Forbes Economía Verde y Desarrollo Sostenible 2023 organizado por la revista Forbes, también dictó una conferencia sobre Pequeñas acciones para un mundo sostenible y es embajador de los Premios Latinomérica Verde, el festival de sostenibilidad más relevante del mundo que reconoce los mejores proyectos sociales y ambientales.

