Arap Bethke y Mónica Dionne, en la obra ´La ternura´, la comedia más exitosa de España por fin en México

Con gran expectativa se llevó a cabo en el teatro Libanés el estreno de la obra ´La ternura´, una puesta en escena estelarizada por Alejandro Calva, Mónica Dionne, Arap Bethke, Carla Medina, Pierre Louis y Luisa Guzmán Quintero.

´La ternura´ es la comedia más exitosa de España durante la última década, que ahora llega a México, en una producción de Morris Gilbert y MejorTeatro, en asociación con la compañía Iria Producciones, de Madrid, España.

´La ternura´ cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por el rey a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses. La reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Cuando la Armada pasa cerca de una isla que la reina considera desierta, crea una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas, para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que, desde hace veinte años, viven un leñador con sus dos hijos, que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la reina y las dos princesas descubren que no están solas, se visten de hombres para protegerse. Y, en ese momento, comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos, y las confusiones.

Para el estreno de esta obra de teatro se llevó a cabo una alfombra roja por la que desfilaron personalidades como Luis Roberto Guzmán, Itatí Cantoral, Faysi, Susana Zabaleta, Gabriela Platas, Jacqueline Andere, Gloria Aura y Gaby de la Garza, entre otros.

Su director es Benjamín Cann que comentó: “Qué bueno que el director que se iba a encargar de esta puesta ya no pudo porque es un placer encargarse de un texto tan increíble con actores tan profesionales”.

A representación del elenco, Alejandro Calva señaló:

“Esta historia nos sedujo desde el primer momento. Nos divertimos mucho haciéndola y esperamos que dure muchísimos años en cartelera”.

Por su parte Arap Bethke nos comentó:

“Después de muchos intentos de trabajar con Morris Gilbert se nos hizo y qué mejor que con una obra con un texto tan maravilloso. Pasan muchos enredos, comedias que el público no parará de reír”.

¿Cuándo son las funciones de ‘La ternura’ en el teatro Libanés?

´La ternura´ se presenta en el teatro Libanés viernes, sábado y domingo, con dos funciones, a partir del 5 de abril. Los boletos están a la venta en Ticketmaster.

