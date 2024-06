Wendy Guevara revela que está dando una oportunidad en el amor: “Me trata bien lindo”

Wendy Guevara sigue dando de qué hablar respecto a su vida amorosa, pues a la influencer se le ha relacionado con varios hombres de la industria del espectáculo como Julián Gil, Nicola Porcella, Marlon Colmenarez y David Ortega. Sin embargo, la famosa en todo momento aseguraba que se encontraba soltera.

Ahora, Wendy confesó que se está dando una oportunidad en el amor. Durante una transmisión en vivo, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ mencionó que ya está saliendo con un joven que la trata muy bien.

Hace unos días, Wendy realizó un en vivo en sus redes sociales y fue ahí donde les confesó a sus seguidores y algunos amigos que la acompañaban que se encontraba saliendo con alguien.

La influencer mencionó que este joven tiene gustos totalmente diferentes a los de ella, pero al parecer esto es lo que más le gusta, pues le ayudaría a balancear su vida.

Wendy Guevara

“Le digo que me enfermé y me dice ‘ay mejor, no hay que ir al antro, vamos a acostarnos’, y le digo que ya quiero componerme para irme de antro y me manda un link de unas cabañas en San Miguel de Allende. ‘Vamos a relajarnos tres meses en una cabañita’”