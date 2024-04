La casa de los famosos: Ariadna y Maripily habrían peleado al grado de casi llegar a lo físico, exponen

Cada día que pasa en ‘La casa de los famosos’ es más intenso que el anterior. Los fans del reality que siguen la transmisión 24/7 se quedaron sorprendidos porque hubo censura durante varias horas en una las transmisiones recientes.

Cuando las cámaras regresaron se pudo ver que Maripily y Ariadna no se podían ver ni en pintura después de que eran como madre e hija dentro de la casa, hasta que la puertorriqueña decidió salirse del cuarto Tierra y estos hicieron una campaña para que Maripily fuera sancionada por sus actitudes contra ellos, medida que se hizo extrema a varios televidentes, aunque actualmente se sabe por qué lo decían.

Ahora que de un día para otro Maripily los perdonó y volvió a ser parte del cuarto Tierra, se han revelado más detalles de lo que pasó aquel día de ‘eterna’ censura.

Este es el signo que aparece cuando las cámaras están en censura en la transmisión 24/7 / Telemundo

La fuerte discusión de Ariadna y Maripily en ‘La casa de los famosos’ que casi llega a más

Hace unos días, Romeh y Clovis imitaron a Maripily y a Ariadna en lo que se presume, fue una pelea que casi llega a lo físico entre ambas.

Los integrantes del cuarto tierra simularon la pelea como si Clovis fuera Ariadna y se abalanzó contra la originaria de Puerto Rico siendo sujetada por Romeh. El video circula en redes sociales y desde entonces los fans no paran de preguntarse más acerca de lo que sucedió ese día.

Paulo lo confirma el día de la pelea Ariadna brincó la mesa hasta donde estába Maripily #LCDLF4 pic.twitter.com/oxgGKjqIok — POP REALITY (@LeeSchever) April 11, 2024

Este miércoles, Paulo Quevedo y Patricia Corcino tuvieron una conversación en la que se supo más sobre la pelea entre ellas, pues están sorprendidos con que Maripily haya decidido perdonar ese episodio y ahora volver a hablar como si nada con Ariadna y peor aún ahora defenderla y ser parte del cuarto Tierra nuevamente.

“Ariadna se le dejó ir a Maripily, imagínate ya para que se le haya dejado ir”, contó Paulo, y Patricia añadió: “La agarramos Serrath y yo. A Serrath hasta le salió un morado (moretón) ella la agarró por el otro lado de la mesa, y yo por el sillón y yo digo, ¿y eso se les olvidó o es que aquí pierden la memoria?”.

“Ariadna se le dejó ir a Maripily” “La agarró Serrath y yo” Paulo y Patricia contando el chisme de la pelea que nunca vimos por la censura🙊🫨 #LCDLF4 pic.twitter.com/sCfOxKMKTi — nacho con O (@Michelsonfancl) April 11, 2024

Por si fuera poco, Serrath, la más reciente eliminada y quien fue una de las involucradas en la pelea al detener a Maripily para que la discusión no terminara en algo más fuerte que ameritara una expulsión para ella o para ambas, confirmó que esto no se transmitió en las cámaras 24/7 y se mostró desilusionada por ello.

“Wow, Paulo y Patricia confirmando la pelea entre Maripily y Ariadna que se fueron casi a los golp3s y Romeh detuvo a Ariadna y Patricia y Serrath a Maripily y Serrath quedó con morados”, escribió un internauta, a lo que la reciente eliminada comentó: “Así es. Si no hubiera parado eso, la eliminada hubiera sido alguien más”.

Así es. Si no hubiera parado eso, la eliminada hubiera sido alguien más https://t.co/13AXk30lTm — SERRATH 🎬 (@SerrathOficial) April 11, 2024

Y a través de una transmisión en vivo en TikTok, Serrath contó un poco más del tema, pero con cautela porque está consciente de que no se mostró ni en las galas ni en las cámaras 24/7: “Sí, al parar esa pelea, Ari estaba tan efusiva en ese momento que yo paro, entro entre las dos, ella me pega en el bu57o y después no sé, fue algo como que me jala a mí también y bueno, me salen unos moretones. Creo que si no se paraba eso, yo no sé, la historia sería otra”, concluyó.