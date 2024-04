Renata Notni sufre vergonzoso momento ¡se le rompió el vestido en exclusivo evento!

Renata Notni protagonizó un momento incómodo durante un evento de moda en Los Ángeles, California.

La actriz sufrió un accidente similar a lo que vivió Emma Stone en los premios Oscar este año. La novia de Diego Boneta pasó un bochornoso momento cuando se le rompió su vestido.

La actriz de ‘El Zorro’ acudió a los Fashion Trust U.S Awards 2024 en Beverly Hills y en pleno evento sufrió lo que a todas las mujeres les aterra: una ruptura en su vestido.

Puedes ver: La casa de los famosos: ‘La Divaza’ rompe el silencio sobre su inesperada salida del reality

Renata Notni lucía así antes de la desgracia / Instagram

A Renata Notni se le abre el vestido en plena cena

La actriz compartió su experiencia a través de varias publicaciones en sus historias de Instagram, detallando cómo el cierre de su vestido dejó de funcionar mientras disfrutaba de la cena en el evento de moda.

Según contó, sintió “un airecito” en el torso y cuando se levantó de la silla, se dio cuenta de que el cierre se había roto y la dejó en evidencia frente a todos.

Checa: Michelle Salas habla del reencuentro de Luis Miguel con Stephanie Salas en su boda

Momentos antes, Renata subió historias de Instagram y todo iba bien en el evento / Instagram

“En cuanto me paro de la silla, me siento perfectamente como mi zipper hace ‘¡za!’ De arriba a abajo, se me abrió todo el vestido en plena cena y yo lo último que pensé fue agarrar mi celular; lo único que quería era llegar corriendo a un baño porque dije se me está viendo todo”, contó.

Después de atravesar un jardín para llegar al tocador y tratar de solucionar el problema, Renata recibió la ayuda de un miembro del equipo de seguridad para recuperar su celular y mantener su dignidad mientras abandonaba el lugar.

Puedes ver: Juego de voces: Los hijos de famosos desafían a sus padres ¿Lucero Mijares se llevó el primer programa?

La actriz mostró cómo se le rompió el vestido / Instagram

El evento de los Fashion Trust U.S. Awards 2024, una organización sin fines de lucro que apoya el talento emergente del diseño. La velada estuvo repleta de estrellas, la actriz Zooey Deschanel fue la presentadora, destacando la importancia de la inclusión y la sostenibilidad en la moda contemporánea.