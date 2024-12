¿Renata Notni y Diego Boneta terminan? Dan detalles de su pelea en pleno concierto

Diego Boneta y Renata Notni desataron controversia en las redes sociales luego de que se difundió un video en el que se les ve en plena discusión.

Ambos histriones, quienes llevan tres años de noviazgo, fueron captados de “mal humor” en el show de Alejandro Fernández en la Plaza de toros, México.

La usuaria que compartió dichos clips aseguró que ambos protagonizaron una pelea y él “ni siquiera pelaba” los reclamos de su pareja.

Diego Boneta y Renata Notni habla de su discusión en pleno concierto / IG: @rennotni

Renata Notni y Diego Boneta disfrutan de un romántico viaje en medio de rumores de ruptura

Lo anterior desató rumores de una ruptura entre Diego y Renata. Sin embargo, la pareja dejó claro que están más unidos que nunca.

La pareja presumió en sus respectivos perfiles de Instagram algunas fotografías de sus lujosas vacaciones en Brasil. Esto como parte de la celebración de cumpleaños de Boneta, el cual se celebró el pasado 29 de noviembre.

Sin duda, las imágenes apuntaron que su relación de pareja va viento en popa. Sin embargo, las más recientes declaraciones de Renata y Diego aumentaron rumores ¿de una crisis en su noviazgo? ¡Los actores hablaron como nunca de su discusión con Boneta en pleno show de Alejandro Fernández!

Renata Notni y Diego Boneta de vacaciones en Brasil / Instagram

¿Qué dijeron Renata Notni y Diego Boneta sobre su pelea en pleno concierto?

En un encuentro con la prensa, la pareja habló como nunca sobre la discusión que protagonizaron hace un par de meses.

Recordemos que Cynthia Urias, conductora de ‘Cuéntamelo ya!’, comentó que Notni y Boneta no discutieron entre ellos, sino que una vendedora quiso cobrarle de más al histrión y ella solo quiso calmar a su novio.

Diego Boneta y Renata Notni habla de su discusión en pleno concierto / IG: @rennotni

Ahora, Renata y Diego dieron a conocer qué pasó esa polémica noche. ¡Negaron las especulaciones de que termina su romance!

“Creo que todas las parejas tienen discusiones. Es algo totalmente normal, creo que es raro las parejas que no pasen por esos momentos, y pues nada, es parte de una relación”. Diego Boneta

Y Renata agregó: “Somos una relación completamente normal, obviamente, pero justamente ese día, lo más chistoso de todo, es que, aunque parezca lo contrario, ese día no estábamos discutiendo, pero sí discutimos, eso no quiere decir que no discutimos, sí discutimos, como todas las relaciones”.

“Pero, justo ese día, aunque mi cara parezca lo contrario, porque sí parece, pero ese día justo no estábamos discutiendo”, añadió la actriz.

Diego Boneta y Renata Notni habla de su discusión en pleno concierto / IG: @rennotni

Renata Notni y Diego Boneta aclaran sus intenciones de llegar al altar

Por otro lado, el también cantante y la actriz compartieron que su relación no es “perfecta”, pero siempre han buscado tener una buena comunicación.

“Yo no creo que exista pareja perfecta, nosotros no somos, en lo más mínimo, tratamos de hacer nuestra lucha para tener buena comunicación, y hay momentos de todo, y si existe pareja perfecta, que pasen el tip o la receta”, mencionó Notni.

Finalmente, subrayaron que aún no tienen planes de dar el siguiente paso y casarse. Recalcaron que “no hay prisa de nada”.

Así lo dijeron: