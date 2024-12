Renata Notni anuncia importante noticia e impacta a sus seguidores ¿bebé en camino?

Renata Notni ha emocionado a sus fans con una noticia que marcará un antes y un después en su carrera. Aunque los rumores apuntaban a un compromiso o la llegada de un bebé junto a Diego Boneta, la actriz desmintió estas especulaciones con un anuncio sorprendente: el lanzamiento de su propio proyecto de bienestar y fitness. Este nuevo emprendimiento, llamado ´Bliss the concept’, promete ser una propuesta transformadora que combina su estilo de vida saludable con su pasión por el ejercicio.

Renata Notni y Diego Boneta: su romance sigue estando bajo los reflectores.

Desde que oficializaron su relación en 2021, Renata Notni y Diego Boneta se han consolidado como una de las parejas favoritas del espectáculo mexicano. Sus apariciones en eventos y viajes compartidos en redes sociales los han mantenido en el centro de atención mediática.

Sin embargo, esta constante exposición también ha generado rumores sobre su futuro juntos, incluyendo especulaciones sobre matrimonio y la formación de una familia. A pesar de estas presiones, Renata demostró que está enfocada en sus metas profesionales con el lanzamiento de su innovador proyecto.

Renata Notni da un adelanto en redes sociales de su proyecto: ‘Bliss the concept’

Renata Notni dio pistas sobre su nuevo emprendimiento a través de Instagram, compartió un carrete de fotos luciendo ropa deportiva. Junto a las imágenes, la actriz escribió:

“Demasiado emocionada por compartirles algo en lo que he estado trabajando los últimos meses que ha transformado mi vida”. Renata Notni

Aunque al principio mantuvo el misterio, sus seguidores especularon que podía tratarse de un proyecto relacionado con pilates o un estilo de vida fitness. La respuesta fue positiva y generó gran expectativa entre sus fans. Finalmente, Renata reveló que su proyecto se llama ‘Bliss the concept’ y estará disponible a partir del 7 de enero de 2025. En un video compartido en redes sociales, dejó entrever que su emprendimiento está vinculado al mundo fitness, un ámbito que le apasiona profundamente.

¿Qué es ‘Bliss the concept’ el nuevo proyecto de Renata Notni?

‘Bliss the concept’ es el nuevo proyecto de Renata Notni, una propuesta que busca inspirar a las personas a adoptar un estilo de vida saludable. Aunque los detalles completos del emprendimiento se darán a conocer el día del lanzamiento, se sabe que incluirá programas de bienestar diseñados para transformar la vida de sus usuarios. En su página oficial, incluso se presenta una cuenta regresiva y se anuncia que las plazas serán limitadas, lo que ha generado más entusiasmo entre sus seguidores.

Diego Boneta, el más orgulloso de su pareja, Renata Notni: Así también reaccionaron las redes sociales

Tras el anuncio, Renata recibió una oleada de comentarios positivos en redes sociales. Mensajes como:

“¡No puedo esperar!”

“¡La mejor!”

“Deseando”

“Qué ganas”

“Te quedó superbién tu proyecto”

“Lo sabía”.

Pero la sorpresa no quedó ahí. Diego Boneta, el galán de Renata, no perdió la oportunidad de demostrar su apoyo incondicional. En ambos posts, el actor dejó comentarios llenos de entusiasmo y amor. Primero, exclamó: "¡No puedo esperar!” expresando su emoción por este nuevo proyecto de su pareja. Y luego, selló su apoyo con un contundente: “Felicidades mi amor, la van a romper”. La interacción de la pareja en redes sociales encendió aún más la llama de la curiosidad de sus fans, quienes no dudaron en llenar las publicaciones con likes.