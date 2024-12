Renata Notni aclara planes con Diego Boneta y pide que no la presionen con boda: “No hay prisa”

Renata Notni y Diego Boneta son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo mexicano. Desde que oficializaron su relación en 2021 con románticas fotografías en redes sociales, su amor ha sido visible en cada viaje y evento público al que asisten. Sin embargo, esta exposición mediática también ha traído consigo rumores y presiones sobre su futuro, especialmente respecto a un posible compromiso o formar una familia.

Renata Notni pide detener los cuestionamientos sobre su relación

La actriz de 29 años aprovechó una reciente entrevista con los medios para hablar abiertamente sobre estos constantes cuestionamientos. En un encuentro retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Renata Notni fue clara al pedir que se detenga la presión sobre su relación y otras parejas del medio artístico.

Renata Notni y Diego Boneta / Instagram: @diego

“Yo creo que esos tiempos ya quedaron atrás. Yo veo la edad como un número, nunca me he puesto la edad como una presión para nada y ahorita estamos en una etapa de disfrutar todavía nuestro noviazgo. Yo no tengo ninguna prisa, él tampoco, ya cuando sea el momento de dar un paso más pasará, pero orgánica y naturalmente, ahorita estamos disfrutando nuestro noviazgo”, expresó la actriz. Renata Notni

La reflexión de Notni va más allá de su relación personal, tocando un tema que afecta a muchas celebridades y personas en general. La presión social para casarse y formar una familia puede resultar difícil de manejar y, en algunos casos, dolorosa. La actriz pidió ser más empáticos y cuidadosos con este tipo de comentarios.

“La presión social luego es muy fuerte (…) Yo no me dejo guiar por las presiones sociales, nunca he sido alguien que se deje guiar por ese tipo de cosas, yo siempre me cuestiono a mí misma por el momento en el que estoy y me dejo guiar por lo que yo realmente quiera y me sienta lista. Si he escuchado varias compañeras que están intentando tener hijos y les preguntan cuándo el hijo, creo que hay que tener mucho cuidado. Son cosas que se deben abordar con mucho tacto”, comentó Renata Notni. Renata Notni

Renata Notni desmiente conflictos con Diego Boneta

A pesar de su sólida relación, los rumores no han dejado de acechar a la pareja. En octubre pasado, Notni y Boneta fueron captados en lo que parecía una discusión durante el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México. Las imágenes rápidamente generaron especulaciones sobre una posible crisis.

Renata Notni decidió aclarar esta situación y desmentir cualquier conflicto grave. “Él y yo estamos bien ahorita, somos una pareja completamente normal que tenemos problemas. Lo chistoso es que en aquel momento no estábamos discutiendo, yo estaba hablando de algo muy intenso. No quiero decir que no tenemos discusiones, claro que tenemos discusiones y tenemos momentos de todo, pero ahorita estamos en un buen momento”, afirmó la actriz.

Estas declaraciones dejaron claro que, como cualquier pareja, ellos también enfrentan desafíos y momentos difíciles, pero su relación sigue siendo estable y feliz.

¿Renata Notni revela si le gustaría ser madre?

Renata Notni también señaló que actualmente está enfocada en sus proyectos profesionales y en disfrutar de su relación sin prisas. No obstante, dejó abierta la posibilidad de formar una familia más adelante. “Sí, claro que quiero ser mamá y tener una familia, pero no todavía. Será cuando tenga que ser, cuando yo me sienta lista”, concluyó.

Por su parte, Diego Boneta, conocido por su papel en ‘Luis Miguel: La serie’, ha mantenido una postura similar, priorizando su carrera y la estabilidad de su relación con Notni. Ambos actores han demostrado que están comprometidos con su felicidad personal y profesional, sin dejarse llevar por las expectativas externas.

El mensaje de Renata Notni es claro: las decisiones importantes como casarse o tener hijos deben ser tomadas sin presión externa y respetando el tiempo de cada persona.

Renata Notni y Diego Boneta continúan siendo una pareja sólida y feliz, desmintiendo rumores y defendiendo su derecho a vivir su relación a su propio ritmo.

