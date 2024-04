Juego de voces: Los hijos de famosos desafían a sus padres ¿Lucero Mijares se llevó el primer programa?

Un nuevo reality llegará a las pantallas de Televisa el próximo 14 de abril y tendrá el nombre de ‘Juego de voces’. En este proyecto, los cantantes consagrados deberán enfrentarse con sus hijos, los herederos en el escenario y ver quiénes serán los ganadores.

Los ‘Consagrados’ son: Eduardo Capetillo, Isabel Lascurain, Manuel Mijares, Erik Rubín y Alicia Villarreal.

Los ‘Herederos’ son: Eduardo Capetillo Gaytán, Joss Kiss (hijo de Isabel Lascurain), Lucero Mijares y Melenie Carmona.

El programa ya tuvo su primera emisión en Univision y ya dio de qué hablar por el talento de cada generación.

Los famosos son el equipo ‘Consagrados’ / Francisco Mancera

Quien se llevó el primer capítulo de ‘Juego de voces’ fue Lucero Mijares. La joven cantante sorprendió al enfrentarse a su papá en un duelo freestyle en donde impactó con sus improvisadas rimas en contra de Mijares: “Aquí los herederos de esta semana, aquí tu Lucerito es la capitana, así que te advierto querido padre, aquí no somos nada, no somos familiares. En el duelo de los capitanes me quito el apellido, ya no soy Mijares. No importa que seas el soldado del amor, te juro que hoy te haré sentir terror”, dijo en su intenso rap.

Y continuó: “Te dejaré desorientado. Mejor quédate sentado y ve cómo la herencia le gana a la experiencia”, dejando a la audiencia impresionada con sus palabras, así como a su propio padre.

Además, Gloria Trevi fue invitada especial como madrina junto a sus hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando e hicieron una presentación juntos que también dio de qué hablar en redes sociales por la interpretación que hicieron del tema ‘Intensamente’ con el peculiar estilo de Gloria.

Los momentos emotivos tampoco faltaron y Melenie Carmona y Alicia Villarreal soltaron a llorar al intercambiar bonitos mensajes después de compartir el escenario, pero luego se sacudieron los sentimientos cuando la joven hizo perrear a su famosa mamá cuando la balconeó diciendo que le gustaba bailar al ritmo del reggaeton en secreto.

Yo Isabel con la participación de las Villarreal🤧#JuegoDeVoces pic.twitter.com/8TQ71O8rMc — nat💜ex natza (@littlenavarrita) April 7, 2024

¿Cuándo y a qué hora ver Juego de voces en México?

El reality se estrenó primero en Univision en Estados Unidos, en México, ‘Juego de voces’ se estrenará el 14 de abril y será transmitido por Las estrellas a las 21:00 horas todos los domingos.

Si te pierdes un capítulo, en VIX podrás verlo cualquier otro día.