Laura Bozzo abandona MasterChef “Tiró el mandil y dejó la competencia” ¡Spoiler alert!

Una persona de la producción de MasterChef Celebrity México confesó a TVNotas que Laura Bozzo (72 años) abandonó el set de grabación por cocinar mal un platillo y sentirse en riesgo de ser eliminada.

“El pasado 17 de marzo arrancó MasterChef Celebrity, donde varios famosos pelean un lugar a través de su arte culinario. Para ser muy honesto, lo están haciendo fenomenal. Creo que ha sido de las mejores temporadas y eso que no hemos llegado ni a la mitad del reality”.

“Sin embargo, hay una participante que no soportó la presión y los comentarios, tanto de sus compañeros, como de los jueces. Me estoy refiriendo a Laura Bozzo. Era algo que se veía venir desde hace tiempo, pero no creí que la señora fuera tan difícil”.

“Todos sabemos que tiene su carácter. Siempre se ha caracterizado por ser polémica y esta vez no fue la excepción. Puso en aprietos al talento y a todo el staff. Se vio acorralada con uno de sus platillos y al verse expuesta como la posible expulsada, tiró el mandil y abandonó la competencia. Esto que les cuento pasará dentro de varios programas, porque las grabaciones van adelantadas”.

Nuestro contacto dio detalles del momento que se vivió cuando la peruana decidió irse del show: “Laura es muy complicada. Al ver que estaba rodeada de verdaderos expertos en la cocina, decidó retirarse. Pero no lo hizo pacíficamente, sino entre gritos, molestias, altanerías y pretextos. Levantó la mano y salió del foro. Ella no estaba dispuesta a ser expulsada por la mala ejecución de su platillo. Antes muerta que sencilla”.

¿Por qué Laura Bozzo abandonó Masterchef celebrity?

“Laura llegó al reality con aires de grandeza, altanera y prepotente. Trató mal a la gente de maquillaje y peinado. Les exigió un mejor trato por ser quien es, y mostró poco compañerismo con los demás participantes”.

“La gente se dio cuenta cuando Natália (Subtil) no la eligió para su equipo. Se molestó y dijo: ‘Esto es una falta de respeto con un talento como el mío. Imagínate lo que vivimos en ese momento. También se enojó con Ernesto (Cázares) por darle ‘chucrut’ (col agria). Eso no lo toleró. Según ella es experta en la comida (ríe), pero ha demostrado todo lo contrario. ¡Tiene un genio terrible!”

¿Laura Bozzo volverá a Masterchef celebrity?

“No sé qué pase. Están tratando de convencerla de que regrese, pero no sabemos si lo logren. Espero que reflexione y entienda que el mundo no gira a su alrededor. Le falta un baño de humildad. Veremos si continurá o no”, concluyó.

