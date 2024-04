Llaman “imprudente” a Shakira tras manejar durante un en vivo sin ver el camino

Shakira vuelve a ser objeto de críticas después de expresar su desagrado tanto por Barbie, la muñeca, como por haber dicho que sentía vergüenza de sus propias canciones anteriores.

Aunque Shakira está experimentando uno de los momentos más éxitos de su carrera, gracias al lanzamiento de su álbum y al éxito que está alcanzando en su nueva fase tanto personal como profesional. Sin embargo, no todo es perfecto, ya que la colombiana está enfrentando duras críticas en las redes sociales por conducir mientras canta frente a una cámara.

En esta ocasión, la cantante está siendo objeto de críticas en las redes sociales debido a que fue captada conduciendo y cantando frente a la cámara que sostenía una amiga. Muchos cuestionan su falta de concentración en el camino, ya que esto podría provocar un accidente al estar distraída. A pesar de ello, Shakira muestra una gran felicidad por todo lo que está ocurriendo a su alrededor, incluyendo el éxito de ‘Las mujeres ya no lloran’.

Shakira con cabello rosa y Lucien Laviscount semidesnudo. / Instagram: @shakira

Tunden a Shakira tras compartir video manejando

Shakira compartió el video donde aparece cantando, mostrando a sus seguidores un momento genuino en el automóvil con su mejor amiga. En el clip, se observa a Shakira conduciendo mientras su amiga está en el asiento del copiloto sosteniendo una cámara. Ambas entonan ‘Puntería’, uno de los más recientes sencillos de la cantante.

Algunos seguidores criticaron su conducta calificándola de “imprudente” y comparándola con la actitud de una adolescente al volante.

Algunos consideran que hay ciertas acciones que no son apropiadas como manejar en el auto sin ver el camino. Varios seguidores notaron que la amiga de Shakira no conocía la canción que estaban cantando.

“Que imprudencia la de grabar un vídeo mientras se está manejando. Que mal ejemplo. Es una conducta irresponsable”, “Se comporta como una chica de 15 años”, escribir un internauta.

Fans sacan las garras por Shakira

Otros la defendieron aseguraron que era un video genuino sin producción, en el cual Shakira se muestra despreocupada y divertida. Muchos asguran que ha vuelto a brillar gracias a que ya no anda con Piqué.

“Me encantan estos videos así casuales. Uno como que se siente más cerquita. No me la puedo sacar de la mente. Me acaba de llegar el vinilo”, “Dejen la envidia. Ella es feliz”, expresaron fans.

