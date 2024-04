Lupillo Rivera tiene una fuerte discusión con Rodrigo Romeh por Ariadna Gutiérrez ¿Adiós equipo Tierra?

La casa de los famosos sigue dando de qué hablar, y ahora una de las alianzas más grandes, que era el equipo Tierra, al parecer llegó a su fin debido a que dos de sus más grandes estrategas, Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh, tuvieron una fuerte discusión, todo por Ariadna Gutiérrez.

Cabe señalar que, debido a esta situación, el ‘Toro del corrido’ no durmió en su habitación y aseguró que el equipo Tierra había terminado. Al parecer esta fuerte discusión fue porque el experto en fitness tuvo un plan romántico con la exreina de belleza.

Rodrigo Romeh y Ariadna Guiterréz tuvieron una romántica cena en La casa de los famosos / Telemundo

Lupillo Rivera asegura que Rodrigo Romeh terminó con el equipo Tierra

Aunque el programa de Telemundo no ha mostrado el video completo de la discusión entre Lupillo y Rodrigo Romeh, se puede ver que el cantante estaba dispuesto a llegar a los golpes con su compañero de cuarto.

En un adelanto que compartió la producción de La casa de los famosos, se puede ver que Romeh entra al cuarto Agua, donde ahora Lupillo Rivera está durmiendo, y comienza a hablar con el cantante.

Lupillo Rivera está durmiendo en cuarto agua / Telemundo

“No entiendo en qué punto no has entendido lo que hablamos ayer”, le dice Romeh a Lupillo, a lo que rápidamente él responde: “Mira, g...y, si no tienes los hu3v0s para hablar como es. Así, no me hables, g...y. Tú y yo quedamos en algo en que yo iba a seguir adelante”.

Ante la discusión, Romeh le refuta a Lupillo que no quedaron en nada, pero según el cantante, ellos habían quedado en otra cosa.

“No voy a perder tiempo contigo. Te acabaste el cuarto. Te acabaste el cuarto tú (Rodrigo Romeh) solo. Vamos a poner esto al tiro. Se está calentando”. Lupillo Rivera

Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh discutiendo en cuarto agua / Telemundo

En el video se muestra que Lupillo Rivera se pone de pie y se quita el micrófono para encarar a Romeh. Al ver esta acción, la Melaza se levantó de su cama y se puso en medio de los dos, ya que pensó que esto se podía salir de control.

Cabe señalar que la producción de La casa de los famosos apenas mostró una parte de la pelea, por lo que se espera que esta tarde, 8 de abril, durante la gala de eliminación, el programa muestre todo el video y sepamos en qué terminó todo este pleito entre ellos.

