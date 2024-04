En llanto, Elizabeth Gutiérrez revela por qué dejó a William Levy: “No soy la misma niña de hace 20 años”

Elizabeth Gutiérrez ha compartido abiertamente la razón detrás de su separación definitiva con el reconocido actor cubano William Levy, con quien compartió una relación de 20 años y dos hijos en común.

En una entrevista con ‘HOLA! USA’, Elizabeth confirmó que ya no están juntos desde hace unos meses y quien había decidido ponerle fin a la relación había sido ella.

Ahora, se reveló la entrevista más amplia y en esta, la actriz cuenta las razones por las que no quiso seguir con el galán cubano y padre de sus hijos, luego de rumores de separación por una tercera en discordia.

Elizabeth Gutiérrez dice las razones detrás de su ruptura definitiva con William Levy: “Fue una de las decisiones más duras de mi vida”

Elizabeth describió a William como “el amor de su vida”, pero explicó que ya no eran las mismas personas que se conocieron hace 20 años atrás.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor. Simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció”, dijo.

La también conductora expresó que aunque siempre amará a Levy y le deseará lo mejor, ambos tenían objetivos y perspectivas diferentes en la vida. Y aunque no entró en detalles sobre los problemas específicos que enfrentaron, sí sugirió que la falta de comunicación y entendimiento mutuo contribuyeron a la ruptura, dejando claro también que lo quiere ver feliz con o sin ella.

Los famosos terminaron su relación porque van por caminos distintos / Instagram

“Hay cosas que, si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar”, dijo y añadió: “Lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar. Siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa… siempre lo quiero ver sonriendo”.

Igualmente expresó: “Cuando tú das todo de ti... Y de verdad creo que vamos por caminos diferentes, que no hablamos el mismo lenguaje, tal vez. O sea, son muchas cosas”.

Elizabeth también destacó que lo dio todo en su relación y se siente satisfecha con ello: “No pudo haber algo que no hiciera, hice de todo… Una relación es de dos, obviamente, y estoy segura que él también tiene su historia y es respetable. Simplemente, estoy contando desde mi punto de vista lo que yo siento, lo que siento que yo di. O sea, a lo mejor él te puede decir: ‘Hubiera podido dar más, hubiera podido ser más cariñosa, hubiera podido prestarme más atención’; pero, en mi persona, yo di todo lo que pude dar. Creo que una relación es basada en amor y respeto. Y cuando uno de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez trataron de salvar su relación

La actriz también dijo que ante la crisis en su relación y parecía que todo estaba perdido. Quisieron hacer lo posible para rescatarla, pero no fue posible.

Fue precisamente en 2023 cuando hicieron un viaje juntos a España en el que desconcertaron a todos al dejarse ver juntos después de que parecía que ya habían terminado. Ese viaje fue especial para recuperar su relación y según Elizabeth lucharon por su familia.

“Sí, fue muy lindo. Y creo que los dos tratábamos, los dos luchamos por nuestra familia y por nuestra relación. Los dos dimos lo mejor que pudimos en nuestra relación. Estoy segura que él también dio lo mejor de sí. Y es una excelente persona y un tipo con un corazón enorme que siempre nos dio lo mejor como familia, como proveedor, pero creo que había muchas heridas que no se habían sanado”.

En marzo de 2023, ambos publicaron una historia en la que se vía una sortija. Fue su viaje de reconciliación fallido / Instagram: @gutierrezelizabeth_

Gutiérrez se describió a sí misma como una mujer fuerte y que sabe lo que quiere y lo que no quiere, por lo que rompió en llanto ante las cámaras.

Finalmente, Elizabeth dijo que la decisión que tomó de romper definitivamente con William fue suya y no se dejó influenciar por nadie, ni siquiera las críticas en redes sociales: “Mis decisiones nunca fueron basadas en lo exterior. Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara, o nunca me dejé llevar por nadie, ni siquiera mi familia. O sea, mi familia nunca me dijo que tomara una decisión ni mis amistades. Todo el mundo apostaba por nuestra familia. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo”, concluyó.

