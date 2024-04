Edith Márquez se une en matrimonio con Iñaki Marcos en una ceremonia privada en Val’ Quirico

Edith Márquez, ha dado un paso importante en su vida amorosa al contraer matrimonio con su novio, Iñaki Marcos. La emotiva ceremonia tuvo lugar en un hermoso escenario ubicado al sur de Tlaxcala, en Val’ Quirico, la tarde del pasado martes 9 de abril.

A pesar de mantener la privacidad en torno al evento, algunas imágenes de la boda comenzaron a circular en redes sociales, permitiendo a los fans, echar un vistazo a este momento especial. En las fotografías se aprecia a la pareja feliz y radiante, disfrutando de su día especial.

Edith Márquez deslumbró con un elegante vestido de novia corte princesa, con detalles en satín, mangas estilo mariposa y un escote en forma de V, complementado con un velo corto y un recogido impecable. Por su parte, Iñaki Marcos lució un traje completamente negro, resaltando la formalidad y el buen gusto de la ocasión.

Hace unos días, Vicky López comentó en ‘Todo para la mujer’ que Edith llegaría al altar este 9 abril, aseguró que la familia del novio estaba confirmada, pero no la de cantante.

Se desconoce si la familia de Edith Márquez estuvo presente en el enlace matrimonial.

La cantante Edith Márquez, quién lleva años viviendo en Puebla, contrajo este martes por la tarde, nupcias con su prometido Iñaki Marcos, en una boda de ensueño desde Val’Quirico, perteneciente al municipio de Natívitas en Tlaxcala. pic.twitter.com/f7r3im5yRh — Carlos Linares Mdza. (@carlos_linares) April 10, 2024

Familia de Edith Márquez no acepta a Iñaki Marcos como su pareja

Recordemos que TVNotas te dio a conocer en 2023 que Edith fue criticada por su relación con su ahora comprometido, Iñaki Marcos. Varios amigos cercanos y allegados a la celebridad aseguran que su novio se aprovecha de la fama y las ganancias que ha generado a lo largo de su carrera.

Su hijo fue uno de ellos, pues cuando se enteró del anillo no estuvo de acuerdo con esta unión.

“Bastian (hijo de Edith) pegó el grito en el cielo cuando se enteró del anillo de compromiso. No le agradó nada. Él trata de mantenerse al margen y no se mete en las relaciones de su mamá. Pero desde hace un año ha notado que el prometido de su mamá se aprovecha de ella. Bastian no tolera a Iñaki. Él ya se dio cuenta de la situación. ... Él no quiere problemas con su mamá. Sabe perfecto la clase de persona que es Iñaki”, comentó una amiga cercana a Edith.

A pesar de las críticas y controversias, Edith Márquez y Iñaki Marcos han sellado su amor con esta hermosa ceremonia, dando inicio a una nueva etapa en sus vidas como esposos.

Edith González e Iñaki Marcos / @edithmarquezlanda

¿Quién es Iñaki Marcos?

Iñaki Marcos es conocido por su trabajo en el equipo técnico y sonido de reconocidas personalidades del espectáculo. La cantante sostiene una relación desde el año 2022 y en noviembre del 2023 él le pidió matrimonio en pleno concierto.

