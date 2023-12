Edith Márquez: Su hijo no tolera a su prometido ¡y no está de acuerdo con su compromiso!

Hablamos con una amiga cercana de la cantante Edith Márquez. Nos externó su preocupación al ver que Iñaki Marcos no ha cambiado su forma de ser. Nos cuenta que sigue manipulando a la intérprete de “Tú me obligaste”.

“Iñaki sigue en las mismas. Consiguió su objetivo. Se encargó de enamorar a Edith de una forma muy preocupante. No hay duda de que la tiene cegada”.

La amiga de la cantante mencionó que el anillo de compromiso que Iñaki le entregó a Edith el pasado 11 de noviembre no gustó a su hijo, y no estuvo de acuerdo. “El anillo de compromiso fue la gota que derramó el vaso. Es obvio que Iñaki lo hizo frente a todo el público para meterle presión... Él está consiguiendo adueñarse. Y lo peor del caso es que Edith va a salir lastimada”.

“Bastian (hijo de Edith) pegó el grito en el cielo cuando se enteró del anillo de compromiso. No le agradó nada. Él trata de mantenerse al margen y no se mete en las relaciones de su mamá. Pero desde hace un año ha notado que el prometido de su mamá se aprovecha de ella. Bastian no tolera a Iñaki. Él ya se dio cuenta de la situación. ... Él no quiere problemas con su mamá. Sabe perfecto la clase de persona que es Iñaki”.

Bastian sigue los pasos de su mamá, pues está incursionando en la música. / Liliana Carpio

Mira: Silvia Navarro confiesa que le fue infiel a su ex ¡con un familiar!

El prometido de Edith Márquez la está logrando manipular

“Desde que Iñaki llegó a la vida de Edith ha optado por mal aconsejarla. Sobre todo, en la parte laboral. La ha manipulado muy feo. Poco a poco la alejó de la gente que la rodea ... Lo que nos da más coraje es que ella no entiende y piensa que su futuro ‘esposo’ es lo mejor. Pero no es así”, dijo.

Así lucen juntos, Edith e Iñaki, aunque han compartido muy pocas imágenes juntos / Instagram: @edithmarquezlanda

Checa: Rosita Pelayo: Revelan quién heredará su fortuna y cómo pasó sus últimos momentos

Hay más detalles que la amiga de Edith nos cuenta de si el prometido de la cantante solo busca sacarle dinero. Entérate en tu revista TVNotas digital o impresa.

Puedes ver: Gran Final de ¿Quién es la máscara?: Puercospunk es el ganador ¡y revela su identidad!