Edith Márquez celebra su primer aniversario de bodas con una emotiva dedicatoria a su esposo

El pasado 9 de abril, la cantante Edith Márquez celebró su primer aniversario de matrimonio con Iñaki Marcos, y lo hizo de una manera muy especial: a través de una emotiva publicación en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores.

Con un mensaje lleno de amor, recuerdos y agradecimiento, Márquez compartió en Instagram un par de fotografías junto a su esposo, acompañadas de una carta donde dejó claro lo profundamente enamorada que está.

“Mi amor, hace un año que nos juramos amor eterno, pareciera que fue ayer. No cabe duda que el tiempo se pasa volando”, escribió la intérprete. En su mensaje, rememoró los preparativos de su boda, un evento íntimo que organizaron juntos: desde la elección del vestido y el traje, hasta la canción del primer baile, tanto de ellos como en compañía de sus hijos.

Edith Márquez / Instagram: @edithmarquezlanda

Márquez también recordó con emoción el papel de su hijo durante la celebración, quien estuvo pendiente del grupo musical que amenizó la fiesta y de la iluminación durante la ceremonia de bendición que tuvo lugar en el mágico escenario de Valquirico.

“Cuánto he aprendido de ti, amor mío, cuánto amor me has entregado. No concibo mi vida sin ti, sin tu olor, sin tus besos, sin nuestras risas y llantos. Hemos vivido cosas que nunca pensamos que nos pasarían, pero nos unieron mucho más y nos hicieron más fuertes”, expresó la cantante.

Finalmente, Edith Márquez cerró su mensaje reafirmando la conexión espiritual que siente con su esposo: “Te amo en esta vida y en todas las que vengan, porque estoy segura de que si existiera vida después de trascender, mi alma correría a buscarte, porque eres mi alma gemela.”

Con esta publicación, Edith Márquez no solo celebró un año de amor, sino que también dio muestra del profundo vínculo que la une a Iñaki Marcos, en una historia que parece salida de una canción romántica... y muy real.

Edith Márquez / Instagram: @edithmarquezlanda

La familia de Edith Márquez no acepta a Iñaki Marcos como su pareja

Recordemos que TVNotas te dio a conocer en 2023 que Edith fue criticada por su relación con su ahora comprometido, Iñaki Marcos. Varios amigos cercanos y allegados a la celebridad aseguran que su novio se aprovecha de la fama y las ganancias que ha generado a lo largo de su carrera.

Su hijo fue uno de ellos, pues cuando se enteró del anillo no estuvo de acuerdo con esta unión.

“Bastian (hijo de Edith) pegó el grito en el cielo cuando se enteró del anillo de compromiso. No le agradó nada. Él trata de mantenerse al margen y no se mete en las relaciones de su mamá. Pero desde hace un año ha notado que el prometido de su mamá se aprovecha de ella. Bastian no tolera a Iñaki. Él ya se dio cuenta de la situación. ... Él no quiere problemas con su mamá. Sabe perfecto la clase de persona que es Iñaki”, comentó una amiga cercana a Edith.

Poco después, Edith Márquez desmintió estas declaraciones. En entrevista a TVNotas expresó: “Siempre habrá gente que hable mal. Yo no les doy ninguna importancia a las personas que hablan sin saber. Han dicho muchas cosas y no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en mi matrimonio o en mi relación”.

¿Quién es Iñaki Marcos, el nuevo esposo de Edith Márquez?

Iñaki Marcos es conocido por su trabajo en el equipo técnico y sonido de reconocidas personalidades del espectáculo.



La cantante sostiene una relación con él desde 2022 y en noviembre del 2023 él le pidió matrimonio a Edith Márquez



Se casaron en abril de 2024.

