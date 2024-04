Fotos: Edith Márquez se va de luna de miel con su esposo Iñaki luego de su mágica boda en Val’quirico

El pasado 9 de abril, Edith Márquez le dio el ‘sí’ a Iñaki Marcos en una emotiva ceremonia en Val’Quirico, un hermoso lugar ubicado en Tlaxcala.

La cantante mantuvo privacidad en este gran paso para ella. Sin embargo, las imágenes de la mágica boda circularon por redes sociales tan solo unas horas después y se pudo ver que la cantante hasta interpretó algunos temas de Timbiriche para ambientar.

No obstante, la polémica no estuvo exenta y Edith se defendió de las críticas por no atender a la prensa que estuvo cubriendo su enlace matrimonial diciendo que ella ni siquiera los había invitado.

Edith Márquez e Iñaki Marcos se casaron en Val’quirico / Instagram: @cuentameloyaof

La luna de miel de Edith Márquez e Iñaki Marcos

Luego de tirar la casa por la ventana en su enlace, los recién casados fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para hacer su viaje de luna de miel.

Sobre la boda, la cantante dijo: “Fue maravillosa, tal y como la queríamos”.

Sin embargo, Edith no mencionó el destino al que viajaría con su ahora esposo, guardando esos detalles en privado.

La cantante compartió estas fotografías desde su luna de miel / Instagram

Lo que sí compartió fueron historias de Instagram en donde presumió su habitación de hotel con vista al mar en donde se puede apreciar la cama decorada con flores y velas en donde había pétalos de rosa que formaban la palabra “te amo”.

Edith presumió los detalles románticos de su esposo / Instagram

A manera de agradecimiento, Edith escribió: “Eres lo máximo amor mío, tu alma es tan bella”.

En otra historia mostró el atardecer en el mar y escribió: “Simplemente tú… Iñaki”. En otro mensaje que al parecer escribió el esposo de Edith se lee: “Sí amor, el que quiere estar junto a ti viendo la vida en compañía de nuestros hijos. Qué buena sensación todo esto”.

Edith y su esposo se fueron de luna de miel a la playa / Instagram

La familia de Edith Márquez no acepta a Iñaki Marcos como su pareja

Recordemos que TVNotas te dio a conocer en 2023 que Edith fue criticada por su relación con su ahora comprometido, Iñaki Marcos. Varios amigos cercanos y allegados a la celebridad aseguran que su novio se aprovecha de la fama y las ganancias que ha generado a lo largo de su carrera.

Su hijo fue uno de ellos, pues cuando se enteró del anillo no estuvo de acuerdo con esta unión.

“Bastian (hijo de Edith) pegó el grito en el cielo cuando se enteró del anillo de compromiso. No le agradó nada. Él trata de mantenerse al margen y no se mete en las relaciones de su mamá. Pero desde hace un año ha notado que el prometido de su mamá se aprovecha de ella. Bastian no tolera a Iñaki. Él ya se dio cuenta de la situación. ... Él no quiere problemas con su mamá. Sabe perfecto la clase de persona que es Iñaki”, comentó una amiga cercana a Edith.

¿Quién es Iñaki Marcos, el nuevo esposo de Edith Márquez?

Iñaki Marcos es conocido por su trabajo en el equipo técnico y sonido de reconocidas personalidades del espectáculo. La cantante sostiene una relación con él desde 2022 y en noviembre del 2023 él le pidió matrimonio en pleno concierto.

