Productora acusa plagio a la producción del programa ‘Juego de voces’

‘Juego de voces’ es un programa de TelevisaUnivision que ya se estrenó en Estados Unidos y este domingo 14 de abril podrá verse en México. El formato presenta a famosos cantantes como Mijares, Isabel Lascurain, Alicia Villarreal, Erik Rubín y Eduardo Capetillo junto a sus retoños en duelos épicos de canto. En este espacio los artistas muestran su lado más divertido y emotivo al cantar juntos y queda claro que las nuevas generaciones heredaron el talento de sus famosos papás y mamás.

Recientemente se desató la polémica en torno al proyecto debido a que la productora Susana Rodríguez Cervantes subió un video en el que declara que la idea del programa es de ella.

Según Rodríguez, presentó un demo con la idea de un programa en 2023, en el cual proponía un programa “donde hijos de padres famosos se enfrentaban en competencias de diversa índole”.

Juego de voces está por estrenarse en México / YouTube

Productora habla del concepto del programa ‘Juego de voces’, ¿es una copia?

En el video que subió Susana Rodríguez mostró un clip que sería el demo que, de acuerdo con su dicho, ella presentó.

“Ningún otro creativo, productor, etcétera, le presentó un programa donde participaran hijos y padres cantantes famosos en una competencia de esta naturaleza. Eso no lo pueden demostrar y yo sí lo puedo demostrar porque lo tengo registrado”. Susana Rodríguez

Igualmente dijo que no se desanima pues sigue pensando que “hay gente buena, ética, honesta que cuando revisen este asunto se van a dar cuenta que yo no merecía un trato así".

Finalmente indicó: “No sé hasta dónde vaya a llegar este asunto, de verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que ese programa que hoy anuncian con bombo y platillo que se llama Juego de voces de tal palo tal astilla, el éxito que pueda tener me lo adjudicó yo”.

