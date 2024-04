Lorena Velázquez: Su hijo narra los últimos momentos de la actriz; tenía depresión

La partida de Lorena Velázquez, la icónica actriz mexicana del cine y la televisión, ha conmovido a todo México. Su hijo, Eduardo Novoa, compartió detalles sobre los últimos momentos de su madre en una reciente entrevista.

El hijo de Lorena Velázquez compartió cómo fueron los últimos días de la actriz revelando detalles de su salud y el momento de su partida.

A las afueras de la agencia funeraria donde le están dando el último adiós a la actriz, Eduardo relató que encontró a su mamá dormida y ya no despertó. “Como siempre se duerme, la cosa es que yo llegaba, le agarraba la mano y ella abría los ojos, esta vez no los abrió, si fue muy sorpresivo, ella estaba declarando que ya el octavo piso no le gustaba, acorde a lo que ella había vivido también, es comprensible”, indicó.

La actriz tuvo que dejar de fumar por los problemas de respiración que presentó / Instagram

Los problemas de salud de Lorena Velázquez

Igualmente el hijo de la legendaria actriz comentó que unos meses antes, Lorena Velázquez había sufrido una caída en su casa y esto le hizo estar aproximadamente 3 meses en depresión.

“Llegamos al médico para ver si se había fracturado algún hueso, que eso si es letal a su edad, no tenía nada fractura, llegamos a la casa, una semana y media después se le hizo una llaga, la volvió a llevar al hospital para tratar la llaga, le volvieron a hacer radiografías y no había fractura, era un cuadro depresivo”, contó.

El hijo de Lorena Velázquez habló de los últimos días de la actriz / Instagram

Además, la actriz comenzó a tener problemas respiratorios: “Estaba infestada de flemas, ya no se movía. Dejó de fumar durante esos dos meses y medio (de depresión). A mí me sirvió mucho, fomenté muchas cuestiones personales, tratar a la mujer que me dio la vida como a un bebé, fue enriquecedor de muchas maneras”, indicó.

Finalmente, Eduardo comentó que su madre partió con serenidad teniendo la “muerte de los justos”: “Ella se durmió y se quedó eternamente en ese estado”.

El cuerpo de la actriz está siendo cremado y se sabe que el hijo tendrá sus cenizas en su casa durante un tiempo.

