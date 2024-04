¿La prueba de embarazo de la actriz de ‘La reina del sur’ y su joven esposo, es falsa?

Alina Lozano y Jim Velásquez han generado controversia luego de anunciar su embarazo recientemente. Ante las dudas y acusaciones de una supuesta falsificación de la prueba de embarazo, la pareja ha decidido responder para poner fin a las especulaciones.

La actriz de ‘La reina del sur’ y el influencer son conocidos por su relación polémica por su diferencia de edad de más de 20 años, y desde que eran novios enfrentaron críticas, por lo que ahora que anunciaron su embarazo, los comentarios al respecto no faltaron.

Y es que a pesar de compartir un momento de felicidad con sus seguidores, la veracidad de la prueba de embarazo se ha puesto en duda por parte de los internautas.

La prueba de embarazo es real, aseguran Alina Lozano y Jim Velásquez

Para dispersar las dudas, la pareja decidió abordar directamente el tema mediante un video publicado en redes sociales. Con seriedad, Alina y Jim aclararon que la prueba de embarazo es auténtica y fue realizada de manera correcta.

“La prueba de embarazo es falsa, no. Hacemos este video porque nos han escrito muchos comentarios que compramos la prueba de embarazo”, dijo Jim, mientras que la actriz dijo que se sintió molesta cuando leyó tantos comentarios poniendo en duda la feliz noticia para ellos:

“Nosotros no tenemos que darle explicaciones a las personas. Compartimos una noticia linda y buena. No tenemos por qué demostrar nada, ya no más”, dijo.

A pesar de las críticas, la pareja continúa firme en compartir su felicidad con sus seguidores y espera dejar atrás las especulaciones para enfocarse en la llegada de su hijo.

