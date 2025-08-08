Danielle Dithurbide anuncia en vivo la muerte de un ser querido: “Estamos en shock”: VIDEO

Durante la emisión de este viernes 8 de agosto del noticiero ‘Despierta’ de N+ Noticias, la presentadora Danielle Dithurbide sorprendió a todos al informar que un ser querido había muerto recientemente.

La también periodista reportó el trágico fallecimiento de Carlos Figueroa, quien trabajó por mucho tiempo en el programa. Al momento de dar la noticia, Danielle se encontraba acompañada de sus colegas, Toño de Valdés, Carlos Ugalde y Anselmo Alonso.

Muerte de colaborador de Despierta / Redes sociales

Te recomendamos: Funeral de Yanin Campos: Revelan detalles del último adiós de la exparticipante de MasterChef México

¿De qué murió Carlos Figueroa, el compañero de Danielle Dithurbide en ‘Despierta’?

De acuerdo con Danielle Dithurbide, su compañero Carlos Figueroa murió el pasado 7 de agosto, en un accidente de motocicleta que le quitó la vida de forma casi instantánea. Tanto ella como el resto del equipo se enteraron este 8 de agosto, por lo que todos siguen “en shock”.

Evidentemente afectada, pero de forma profesional, Dithurbide se dijo muy “conmovida” por la situaciones y le mandó condolencias a la familia para que puedan llevar su luto de la mejor manera posible.

“Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un en un accidente de moto, no lo podemos ni creer, nos enteramos hace unas horas y pues estamos conmovidos, tristes, en shock”, resaltó.

No te pierdas: Muere la cantante de As One a los 46 años: reportan que su esposo la encontró sin vida

¿Quién era Carlos Figueroa, compañero de Danielle Dithurbide en ‘Despierta’?

Carlos Figueroa, compañero de Danielle Dithurbide en ‘Despierta’, no era uno de los conductores, formaba parte del staff que trabajaba día con día para que todo saliera perfecto en la emisión.

Si bien se desconoce qué labor desempeñaba, la periodista dejó ver que el trabajo de Figueroa era sumamente indispensable, por lo que su muerte ha sido muy dolorosa para todos los que trabajan en el noticiero matutino.

“Él estaba con nosotros aquí en el piso, todos los días, descansa en paz, Carlos, y todo nuestro cariño a tu familiar”, expresó antes de continuar con la programación habitual.

Hasta el momento, se desconoce más sobre el deceso de Carlos Figueroa, así como también cuándo y dónde se realizará el funeral. En tanto que la presentadora no ha hecho más comentarios sobre el asunto en redes sociales.

Danielle Dithurbide / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver el programa ‘Despierta’ con Danielle Dithurbide?

El noticiero ‘Despierta’ con Danielle Diturbide se puede ver de lunes a viernes, en un horario de 7 a 9 am, a través del canal de Las estrellas. También se puede ver mediante la plataforma de VIX.

También lo puedes ver en streaming en el canal de YouTube de ‘NMás’, así como por su página web.

Mira: Bad Bunny debuta como conductor en noticiero ¿Dejará la música tras nuevo albúm?