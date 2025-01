Danielle Dithurbide ¡se desmayó en vivo durante su noticiero!

Se sabe que el trabajo periodístico tiene hora de entrada, pero no de salida, y los periodistas, conductores, presentadores y celebridades del medio lo saben.

A pesar de las grandes satisfacciones que ofrece, esta profesión también conlleva un alto costo en términos de salud y bienestar. Danielle Dithurbide es un claro ejemplo de ello. La periodista ha compartido públicamente cómo el exceso de trabajo y la falta de descanso afectaron su salud, convirtiéndose en un punto de inflexión que la llevó a replantear su carrera y priorizar su bienestar.

Lee: Danielle Dithurbide llora al hablar de una relación que la hizo tocar fondo en su vida

Danielle Dithurbide, reconocida periodista mexicana, rememoró uno de los momentos más impactantes de su carrera: cuando se desmayó en plena transmisión en vivo.

Durante su participación en el programa Netas Divinas, relató con lujo de detalles cómo el estrés y las dificultades personales, que enfrentaba en ese entonces, la llevaron a ese colapso. El incidente ocurrió hace varios años, sin especificar la fecha, mientras Danielle conducía un noticiero matutino y nocturno en Foro TV.

Lee: Danielle Dithurbide regresa al frente de su noticiero, tras convertirse en madre

Aquel día, llegó al foro tras una jornada laboral extensa y comenzó el programa con normalidad. Sin embargo, mientras leía las noticias, empezó a sentir un fuerte mareo que empeoró rápidamente.

Danielle Dithurbide

Estaba mi compañero de Televisa Deportes, estaba con el teleprónter así (delante de ella) y me empecé a marear. Dejé de ver la cámara y dije: ‘Me voy a desmayar’. Entonces empiezo a escuchar en el chicharro: ‘¿Te sientes mal?’. Me dicen: ‘Manda a pausa’. Termino de leer, me desvanezco y ya no aparezco en el noticiero.