Famosa conductora confiesa en Netas divinas que se divorció porque su esposo la maltrataba

El público de ‘Netas divinas’ quedó en shock tras una reveladora entrevista en el más reciente episodio del programa, donde la conductora y periodista Danielle Dithurbide compartió detalles de su vida personal.

Durante la emisión, la famosa habló de sus relaciones amorosas anteriores a su actual esposo con quien ya tuvo una hija y son felices.

Danielle confesó a las ‘Netas’ que se divorció debido a la violencia que sufrió en su matrimonio, un tema que la tocó profundamente y que generó conmoción entre los televidentes.

Danielle Dithurbide compartió su experiencia / Instagram: @danielle_mx

Los divorcios de Danielle Dithurbide

Dithurbide, quien ha enfrentado dos divorcios en el pasado, pero ahora mantiene una relación estable con Jorge García, padre de su hija, mostró su valentía al recordar los difíciles momentos que vivió con su expareja. Danielle reveló cómo el abuso y la violencia afectaron su bienestar emocional y físico que hizo insostenible su matrimonio.

Con la voz entrecortada, la periodista recordó lo que vivió en su matrimonio y cómo, tras muchos años, logró comprender que se había aferrado a una relación destructiva. “Ya conozco mi límite, muchas y muchos se van a sentir identificados, pero yo tuve un matrimonio muy tormentoso, muy feo, y ahora, fuera de él y habiéndolo trabajado mucho, conmigo y con terapia, me doy cuenta que me aferré a algo que no era”, expresó.

La conductora compartió también lo importante que fue para ella aprender a poner límites, un proceso que, según reveló, la ayudó a evitar que la situación empeorara aún más. “Me estaba autodestruyendo... y con una experiencia así ya sabes (poner límites)”, añadió sin dar a conocer el nombre de su expareja.

Ellos son los exesposos de Danielle Dithurbide / Redes sociales

Danielle Dithurbide sufrió violencia en un matrimonio, que puso en riesgo su vida

Danielle Dithurbide continuó con su testimonio, confesando que, se arrepiente de no haber tomado la decisión de separarse mucho antes. “Debí salir de mi matrimonio mucho tiempo antes, muchísimo, porque hubo momentos donde mi vida estuvo en riesgo y aún así, sigues pensando que se va a componer”, señaló aceptando que cuando se está en la situación se ve poco probable salir de ahí.

La periodista compartió con franqueza cómo, en medio de la relación violenta, era difícil identificar las señales de alarma. “Ahorita lo veo y digo ‘eras retrasada mental, ¿en qué cabeza cabe soportar lo que soportaste? Estabas idiota’, pero cuando estás adentro dices ‘sí vas a poder’. Ahora jamás lo permitiría”, confesó.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando reveló detalles sobre la violencia física que sufrió. Ante una pregunta de Daniela Magún sobre si había sido agredida físicamente por su exesposo, Dithurbide respondió: “Llegó a un centímetro (del golpe). Fue una violencia muy dura”, exponiendo el nivel de abuso al que estuvo expuesta.

Danielle Dithurbide logró salir de su matrimonio tóxico

Finalmente, la periodista y familiar de Marimar y Zuria Vega, indicó que “el miedo al fracaso y la vergüenza” de aceptar públicamente que estaba viviendo una situación tan difícil, fueron las razones por las que no se separó antes de el hombre con el que compartía su vida. “Miedo al fracaso, el miedo a decir: ‘Me pasó a mí' era: '¿Cómo crees? a mí no me está pasando esto’”, confesó.