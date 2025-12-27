Asesinan a famosa actriz de Broadway; el novio es el principal sospechoso de su muerte, ¿qué pasó?

Hollywood continúa de luto. Tras el asesinato del cineasta Rob Reniner y su esposa Michel, supuestamente, a manos de su hijo Nick Reiner, se confirma la muerte de Imani Dia Smith, mayormente conocida por su participación en la obra musical ‘El Rey León’, a los 26 años. Su deceso se habría dado en circunstancias similares a las del matrimonio Reiner.

Imani Dia Smith / Redes sociales

Te podría interesar: Chayanne de luto: El padrastro de México confirma la muerte de quien marcó su infancia y toda una generación

¿Cómo murió Imani Dia Smith, actriz en la obra musical ‘El Rey León’?

La familia de Imani Dia Smith, actriz en la obra musical ‘El Rey León’, confirmó la muerte de la celebridad a través de un ‘Go Fund Me’ en el que pidieron donaciones para lidiar con los gastos funerarios y ayudar económicamente a su hijo.

Posteriormente, la oficina administrativa del condado de Middlesex, en Nueva Jersey, mencionó que la famosa falleció durante la mañana del pasado 21 de diciembre. Se reportó que las autoridades recibieron una llamada al 911 en el que se notificaba de un apuñalamiento.

Cuando llegaron a la casa de la celebridad, la encontraron con signos de haber sido atacada con un arma blanca. Si bien fue trasladada al hospital, no hubo nada que hacer por ella y fue declarada muerta.

Tras las investigaciones pertinentes, se concluyó que no fue un “acto violento aleatorio” y se arrestó a su pareja como principal sospechoso. El hombre está a la espera de su juicio y se le acusa de asesinato en primer grado, poner en peligro la seguridad de un menor y portar armas ilícitas.

“La investigación inicial condujo al arresto de Jordan D. Jackson-Small, de 35 años. Además, Smith y Jackson-Small se conocían antes del incidente, por lo que no se trató de un acto violento aleatorio”, informaron.

Imani Dia Smith / Redes sociales

¿Quién era Imani Dia Smith, actriz en la obra musical ‘El Rey León’?

Imani Dia Smith fue una actriz de Broadway, principalmente conocida por interpretar a la joven ‘Nala’ en la obra musical ‘El Rey León’. Tenía 25 años de edad al momento de su muerte.

Sus familiares y colegas la describían como una “triple amenaza” en el espectáculo, pues, además de actriz, era cantante y bailarina. No se sabía mucho de su vida personal más que era madre de un niño de tres años.

Imani Dia Smith / Redes sociales

Te recomendamos: Así fue la muerte del famoso ‘calvo de la Lotería de Navidad': ¡Escondieron su fallecimiento casi un año!

¿Cómo murieron el cineasta Rob Reiner y su esposa Michele?

El pasado 14 de diciembre, se reportó que el cineasta Rob Reiner y su esposa Michele fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles con signos de haber sido atacados con un arma punzocortante.

Su hija Romy, quien alertó al 911, mencionó que el responsable pudo haber sido un “familiar peligroso”. Tras las investigaciones pertinentes, se arrestó a Nick Reiner, otro hijo del matrimonio, como principal sospechoso.

Y es que, según filtraciones de diversos medios estadounidenses, Nick y sus padres habrían tenido una fuerte discusión poco antes del suceso. También se ha mencionado que el sospechoso tenía problemas mentales y adicción a las sustancias ilícitas.

Por si fuera poco, personas que trabajaban en el hotel donde se hospedaba testificaron que había rastros de sangre en la habitación en la que se estaba quedando. El hombre de 32 años se declaró inocente y su juicio comenzará en enero del 2026.

Mira: Muere el icónico Pat Finn, actor de Friends y The middle, a los 60 años tras una dura batalla contra el cánce