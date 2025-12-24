Muere el icónico Pat Finn, actor de Friends y The middle, a los 60 años tras una dura batalla contra el cáncer

La víspera navideña quedó marcada por una noticia que tomó por sorpresa a los fans de las series clásicas de comedia a 1 año de la muerte de Matthew Perry. Pat Finn, actor reconocido por sus participaciones en Friends, The middle, Seinfeld y otras producciones icónicas de la televisión estadounidense, murió a los 60 años tras enfrentar una dura y prolongada batalla contra el cáncer. Aunque el fallecimiento ocurrió el pasado 22 de diciembre, fue hasta horas recientes que la familia confirmó públicamente la noticia, generando una ola de reacciones en redes sociales.

¿Qué actor de Friends murió y por qué su fallecimiento impactó a la televisión?

El actor que murió fue Pat Finn, reconocido por su participación en sitcoms emblemáticas como Friends, The middle, Seinfeld y The George wendt show. Tenía 60 años y era considerado uno de esos intérpretes secundarios que, con pocos minutos en pantalla, lograban robarse la escena.

Su fallecimiento causó impacto porque Pat Finn formó parte del universo de las comedias más vistas de la televisión estadounidense durante décadas. Aunque rara vez encabezó repartos, su rostro era inconfundible para los fanáticos del género, quienes lo identificaban de inmediato por su estilo humorístico y su carisma natural.

Además, la noticia se conoció días después de su muerte, lo que generó sorpresa entre seguidores y colegas, ya que muchos se enteraron al mismo tiempo, en plena temporada navideña. Esto hizo que el anuncio se sintiera aún más duro y emotivo.

¿De qué murió Pat Finn y cómo fue su batalla contra el cáncer?

Pat Finn murió el 22 de diciembre de 2025 debido a complicaciones relacionadas con el cáncer, enfermedad contra la que luchó durante varios años. De acuerdo con la información confirmada, el actor padecía cáncer de vejiga, diagnóstico que recibió en 2022.

En ese momento, Finn se sometió a tratamiento y logró entrar en remisión, lo que dio esperanza tanto a su familia como a sus amigos cercanos. Sin embargo, tiempo después la enfermedad regresó de forma más agresiva y derivó en metástasis, lo que finalmente provocó su fallecimiento.

La muerte ocurrió alrededor de las 22:30 horas, en su casa de Los Ángeles, donde estuvo acompañado por sus seres queridos. Aunque no se detalló qué familiares estuvieron presentes, se confirmó que partió rodeado de su familia, lejos de los reflectores y en un ambiente íntimo.

¿Cómo se confirmó la muerte de Pat Finn y qué dijo su familia?

La confirmación oficial llegó a través de su representante, quien emitió un comunicado en nombre de la familia Finn. En el mensaje, se anunció públicamente el fallecimiento del actor y se pidió respeto por el duelo privado que atraviesan sus seres queridos.

“Con profunda tristeza y dolor, la familia Finn anuncia el fallecimiento del querido actor cómico, Pat Finn”, se lee en el comunicado difundido a los medios.

Posteriormente, se reveló que Pat Finn estaba casado con Donna, su esposa desde 1990, y que le sobreviven tres hijos, quienes decidieron no dar declaraciones públicas más allá del comunicado oficial. La familia optó por mantener discreción y agradecer las muestras de cariño recibidas tras conocerse la noticia.

Tras conocerse su muerte, varios colegas lo despidieron públicamente. Uno de los mensajes más emotivos fue el del actor y comediante Jeff Dye, quien compartió pantalla y una profunda amistad con él.

Jeff Dye “No me gusta ser de los que publican fotos con famosos que pasan desapercibidos. Pero este tipo no era solo una celebridad para mí. Era un amigo. Uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor PERFECTO. Te quiero, Pat Finn, y nos vemos en el después; podemos cantar juntos y sacudir la cabeza por todas las maldades que había antes. @thatPatFinn”

¿Quién fue Pat Finn y cuál fue su legado en series como Friends y The Middle?

Pat Finn nació el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois, y creció en Wilmette, donde asistió a Loyola Academy. Concluyó sus estudios en 1987 en Marquette University, universidad donde practicó rugby junto a su amigo Chris Farley, antes de sumergirse de lleno en la comedia y la actuación. Tras graduarse, se mudó a Chicago para unirse a la famosa troupé de improvisación Second City y al grupo iO Theater, lo que le permitió forjar una carrera sólida en el mundo del humor antes de saltar a la televisión.

Su carrera en TV incluye papeles recurrentes en series emblemáticas de las décadas de los 90 y 2000. Fue Bill Norwood en The Middle (ABC, 2011–2018), un personaje entrañable que le ganó el cariño del público. Además, interpretó a Dr. Roger en Friends y a Joe Mayo en un episodio memorable de Seinfeld, consolidándose como un actor versátil dentro del género de comedia. También apareció en Murphy Brown, 3rd Rock from the Sun, Ed, The Drew Carey Show, Curb Your Enthusiasm y The Goldbergs, entre otras, mostrando su capacidad para encajar en distintos estilos y formatos televisivos.

Además de su carrera en televisión y cine (Dude, Where’s my car?, I love you, Beth cooper, It’s complicated), Finn fue un apasionado de la enseñanza de la comedia. Se desempeñó como profesor adjunto de Improv for Strategic Communication en universidades como University of Colorado Boulder, Marquette y UCLA, donde compartió su experiencia a través de la improvisación como herramienta de comunicación. Su compromiso con el humor creativo lo llevó también a participar en documentales como I am Chris farley, un homenaje a su buen amigo de juventud. Su legado reside en la sonrisa que provocó en cientos de episodios televisivos, en la inspiración que brindó a cientos de estudiantes y en la calidez humana que colegas como Jeff Dye y Brian Stack reconocieron con admiración.