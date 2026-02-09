La conductora Wendy Williams de luto: Muere su padre a los 94 años; así fue como lo despididieron

Wendy Williams, actriz y reconocida conductora estadounidense, está atravesando momentos difíciles. Y es que hace poco se confirmó la muerte de su padre, Thomas Williams, a tan solo unos días de cumplir 95 años. Esto es todo lo que se sabe.

Wendy Williams / Redes sociales

¿De qué murió Thomas Williams, papá de Wendy Williams?

La muerte de Thomas Williams, papá de Wendy Williams, fue anunciada por la sobrina de la celebridad. A través de Instagram, Alex Finnie reveló que el deceso ocurrió el pasado domingo 8 de febrero; se dijo muy dolida por el hecho y lo describió como un ser lleno de “amor, fuerza y brillantez”.

“Comparto con un corazón extremadamente pesado, después de 94 años de extraordinario amor, fuerza, brillantez y sabiduría, mi abuelo Thomas D. Williams ha fallecido”, escribió junto a un video lleno de fotografías familiares.

Alex aprovechó para recordar su gran legado como “escritor, educador y guardián de la historia”. Finalizó su mensaje pidiéndole que le salude a su abuela, a quien cariñosa apodó “nana”.

“Sé que está en el cielo con Nana, cuidando de nuestra familia y guiándonos como siempre. Mi abuelo fue un hombre de gran intelecto: escritor, educador y guardián de la historia. Papá se entregó por completo a la familia y a la comunidad. Lo extraño muchísimo. Me faltan las palabras, pero te quiero infinitamente, papá. Dale un beso a nana de mi parte”, indicó.

En su comunicado, no se mencionaron las causas de su deceso. Algunos internautas teorizan que se debió a complicaciones derivadas de su edad. Sin embargo, no hay nada confirmado hasta el momento. También se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

¿Wendy Williams y su padre, Thomas Williams, estaban distanciados?

Wendy Williams, al menos de manera pública, siempre dejó clara la importancia que tiene la familia para ella. No obstante, mucho se empezó a especular que la conductora se había distanciado de sus parientes debido a la polémica de tutela con la que lidia actualmente,

Recordemos que Wendy está bajo “tutela” desde 2022, luego de que un tribunal la considerara “incapacitada” de tomar decisiones. Esto a raíz de “preocupaciones sobre explotación financiera y deterioro cognitivo”

Tan solo semanas antes de la muerte de su papá, declaró en entrevista que no sabía si podría celebrar el cumpleaños de su progenitor, ya que eso dependía de su cuidadora.

Wendy Williams “Mi papá cumple 94 años el mes que viene. No sé si podré volar a Miami para felicitarlo. No sé si me dejará ver a mi papá por su cumpleaños. Estoy agotada pensando en qué pasaría si no puedo ver a mi papá para su cumpleaños. A los 94, el día siguiente no está prometido. No está prometido”

Papá de Wendy Williams / Redes sociales

¿Quién es Wendy Williams?

Wendy Joan Williams Hunter, mejor conocida solo como Wendy Williams, es una conductora, actriz y escritora estadounidense. Actualmente tiene 61 años. Comenzó su carrera artística durante los años 80, colaborando con diversos programas de radio.

Con el tiempo, se le dio la oportunidad de tener su propio matutino de televisión. También se le vio en algunos programas como:

Martín

La ley y el orden

30 rocks

Belle’s

Santa Con

Ice Age: The Great Egg-Scapade

En cuanto a su vida personal, estuvo casada con Kevin Hunter por más de 20 años. Se divorciaron en 2019. Producto de esta relación, tuvo a su único hijo, Kevin Hunter Jr.

En 2022, un tribunal de Nueva York declaró que la celebridad no podía manejar su dinero o tomar decisiones sobre su salud y se designó como tutora a Sabrina Morrissey. El proceso judicial fue iniciado por el banco de la famosa y algunos familiares cercanos.

Se presentó un documento que afirma que Williams padece de demencia frontotemporal y afasia progresiva, condiciones que afectarían su capacidad cognitiva permanentemente. La conductora ha dicho en muchas ocasiones que está bien y actualmente, con ayuda de sus abogados, está luchando para retomar su vida, pues siente que actualmente está en una “prisión”. Incluso se refiere a su tutora como “carcelera”.

